Cote d'Ivoire: Après un séjour en Italie - Albert N'cho Acho, veut importer le modèle de développement des villes européennes

« Si cette ville italienne et les villes occidentales en général sont à ce niveau de développement, c'est parce que les citoyens payent correctement leurs impôts et taxes. », argumente le directeur des relations extérieures des Douanes ivoiriennes. Qui se réjouit que « même les habitants de cette ville payent pour le recyclage de leurs ordures ménagères ». Avant de faire constater que ce n'est pas le cas, ici [ndlr : Agboville].

« Là-bas, dira-t-il, le budget du conseil municipal se chiffre à plus de 10 milliards alors que nous avons sensiblement la même population. Quand je leur ai présenté le budget de la mairie d'Agboville qui s'élève aujourd'hui à plus de 600 millions, ils en riaient même tellement c'est insignifiant ».

