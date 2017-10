Cote d'Ivoire: Les instituteurs adjoints plaident pour leur promotion

Les écoliers du Groupe Scolaire Plateau 1 de Dimbokro sont aux anges. Et pour cause : leur école… Plus »

Pour finir, le Secrétaire général de la CIACI a rassuré que malgré cet état de fait, ses camarades et lui demeurent à la tâche pour honorer les objectifs pédagogiques, à eux, assignés. «Nous demeurons malgré tout à la tâche et réaffirmons notre engagement à rester disponibles au dialogue et servir l'Etat de Côte d'Ivoire », a affirmé Soro Vamara.

Loin de vouloir engager un bras de fer avec le gouvernement, a-t-il précisé, les instituteurs adjoints optent plutôt pour la voie de la négociation, en ayant à l'esprit la voie du dialogue social, initié par le Président de la République, Alassane Ouattara lui-même et le gouvernement du Premier Ministre Amadou Gon Coulibaly, qui a abouti à la signature d'un protocole d'accord avec l'ensemble des syndicats du secteur éducation formation. «La Coordination des instituteurs adjoints de Côte d'Ivoire, voudrait féliciter le Président de la République, Alassane Ouattara, initiateur du dialogue social et tous les membres du gouvernement pour avoir pris en compte les doléances des différents syndicats en acceptant d'augmenter le nombre de places au concours professionnel, CAP Instituteurs qui est passé à 1000 cette année», a-t-il dit.

