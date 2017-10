Cameroun: Vallée-du-Ntem - Des appuis aux bacheliers

Le geste est de l'honorable Me Emmanuel Mbiam, qui a accordé des appuis financiers à près de 30 jeunes lauréats du département.

Ils ont reçu des appuis sous forme de bourses d'études. Plus de 30 nouveaux bacheliers 2017 du département de la Vallée-du-Ntem. Le beau geste est de l'honorable Me Emmanuel Mbiam, député à l'Assemblée nationale. Au cours de cette cérémonie, l'on a noté la présence du préfet Handerson Queton Kongeh.

L'ambiance qui a prévalu le 24 octobre dernier était plutôt belle à la salle polyvalente de la promotion de la femme et de la famille d'Ambam, à l'occasion de cette quatrième édition de remise de bourses scolaires aux meilleurs candidats du baccalauréat, qui se sont illustrés par leur travail. Entre les différents responsables des lycées et collèges des quatre arrondissements du département, amis et parents, grandement mobilisés pour la circonstance et chauffant la salle à leur guise, avec des vivas et youyous, les lauréats sur leur trente et un venus de Ma'an, Olamze, Ambam et Kyé-Ossi, un important panel de responsables administratifs, politiques et judiciaires, le député a dit que cette manifestation s'inscrit dans le cadre des microprojets financés par l'Assemblée nationale.

Pour la Vallée-du-Ntem, l'honorable Me Emmanuel Mbiam a choisi pendant ses trois mandatures, de privilégier les actions sociales proches des citoyens. Au-delà, de nombreuses réalisations dans les domaines divers que sont la santé, les voies de communication, l'éducation, la construction de foyers, la réalisation des forages, des puits, la construction des marchés périodiques, le député a expliqué que son observation, lui a permis de comprendre que la priorité de l'action politique dans la Vallée-du-Ntem demeure l'éducation.

« Il faut encourager la jeunesse », a dit l'honorable Emmanuel Mbiam. D'où ces critères de choix des bénéficiaires qui n'ont tenu que sur deux points essentiels : l'excellence et la résidence dans le département. Certains enseignants du secondaire, dont le dévouement et leur abnégation au service ont été reconnus, ont également bénéficié des primes d'encouragement.