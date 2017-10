Cameroun: Volleyball - Les Lions seront au Mondial

Shadrack Kipkoge s'est imposé chez les hommes hier, parcourant les 42,185 km en 2h 18 mn et 56". Plus »

Le Cameroun se classe en tout cas comme une des meilleures nations africaines de volleyball derrière l'Egypte et la Tunisie, également qualifiés pour le Mondial. Cette dernière a créé la surprise en venant facilement à bout du tenant du titre 3-0 (25-22, 25-20, 25-15). Les Tunisiens, qui attendaient ce sacre depuis 14 ans, comptent désormais neuf titres, soit un de plus que l'Egypte.

Les Lions auraient certainement voulu faire aussi bien que les Lionnes en remportant le titre mais le plus important reste cette 3e place synonyme de qualification pour le Mondial 2018. Après une CAN 2015 décevante, le Cameroun revient donc sur le devant de la scène et laisse entrevoir de belles choses pour l'avenir, malgré une défaite, la seule du tournoi, 3 sets à 0 en demi-finale face à l'Egypte.

Mission accomplie pour les Lions du volleyball : ils seront présents au championnat du monde de la discipline en 2018 (co-organisé par l'Italie et la Bulgarie). Awal Ahmed Mbutngam et ses coéquipiers ont en effet terminé à la 3e place de la compétition qui s'est achevée dimanche dernier au Caire en Egypte (20 au 29 octobre).

