Cameroun: Des Camerounais efficaces

Les principaux éléments du front offensif du Cameroun ont fait trembler les filets au cours du week-end en club.

Etre décisif dans le jeu. Faire preuve de constance et de régularité en empilant but sur but. Un message bien approprié par Aboubakar Vincent au sein du Fc Porto. Samedi dernier, l'attaquant camerounais a inscrit son huitième but en championnat lors de la victoire (3-0) dans le derby face au Boavista.

L'euphorie, Karl Toko Ekambi la connaît en ce moment. Pour sa deuxième saison dans l'élite du foot français, le dossard numéro 7 du Sco d'Angers prend du galon. Libéré et sur tous les bons coups du club angevin, il s'est encore illustré le weekend dernier dans le score nul obtenu en déplacement à Strasbourg (2-2). Il a délivré sa deuxième passe décisive de la saison et inscrit son cinquième but en 10 matchs disputés en Ligue 1.

En Super League suisse, des deux Lions des Young Boys de Berne, seul Jean Pierre Nsame aura disputé l'ensemble des 90 minutes face au Fc Sion (l'autre étant Nicolas Moumi Ngamaleu). Victorieux sur le score de cinq buts à un, le «jeune garçon» camerounais a inscrit un doublé aux 44e et 82e minutes. Ce qui porte à huit, son total de réalisations en douze apparitions sur le pré.

Au pays du matin calme, on disputait la 29e et avant-dernière journée de la Chinese Super League. Le capitaine des Lions indomptables, Benjamin Moukandjo, a été l'unique buteur de la victoire du Jiangsu Suning face au Beijin Guoan (1-0). Un sixième but en neuf matchs, synonyme de maintien pour la franchise de Nankin entraînée par Fabio Capello, désormais 12e au classement.

A l'opposé, s'il n'a pas inscrit de but la fin de semaine dernière, Christian Bassogog a été désigné meilleur joueur du mois de septembre. Toujours dans le même rayon des récompenses, ses 10 buts, sept passes décisives en 23 titularisations l'ont hissé dans le top 5 des meilleurs joueurs de la saison en cours. «Bassogoal» a été devancé au palmarès respectivement par les Sud-Américains Ezequiel Lavezzi, Hulk et Carlos Tevez.