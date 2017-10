Cameroun: Des tricycles pour le transport en commun à Adamaoua

Depuis deux semaines, les engins à trois roues, encore appelés tricycles, servent de moyen de transport public dans la ville.

Ces voiturettes suscitent la curiosité au sein de la population. Pour un déplacement d'un bout à l'autre de la ville, un usager débourse une somme comprise entre 100 F et 200 F. Mais lorsqu'il s'agit d'une course hors du périmètre urbain, les tarifs sont fixés entre 1000 F et 2000 F.

Pour certains clients, l'arrivée du taxi à trois roues dans la ville a révolutionné le mode de déplacement.

« On est l'abri du soleil et de la pluie. Et en plus, le transport ne coûte pas cher. Pour moi, il arrive à point nommé surtout en cette saison pluvieuse», confie Abdoul Karimou, riverain. Au total 39 tricycles circulent déjà dans la ville. 39 chauffeurs ont été recrutés pour les besoins de la cause. Le siège de la nouvelle société est situé au centre commercial.

« On commence le travail à partir de 6h, pour arrêter à 20 h avec une recette journalière de 6000 F à verser dans la caisse. On a droit à une journée où la recette nous revient entièrement. C'est ainsi que nous sommes rémunérés», souligne Ibrahim Boukar, chauffeur. A la délégation des Transports de l'Adamaoua, cette activité est suivie de près. « Au regard de la législation en vigueur, au Cameroun aucune licence n'autorise le service de transport public par tricycle à titre onéreux.

« Toutefois, compte tenu des insuffisances dans le secteur des mototaxis, une solution sera apportée à cela », indique le délégué régional des Transports pour l'Adamaoua, Josué Meyoua Me Mah. Pour l'initiateur, Koulagna Abdou, par ailleurs député à l'Assemblée nationale, « l'offre de taxis à trois roues va connaître une augmentation dans les semaines à venir pour répondre ainsi à la forte demande. »

Après les bus en circulation depuis peu à Ngaoundéré, les tricycles jusque-là confinés au transport des biens et marchandises, assurent désormais le ramassage en milieu urbain.