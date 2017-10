Cote d'Ivoire: La 1ère africaine de Daft Punk et Jillionnaire... à Abidjan !

Pour la première fois qu'ils se produiront en Afrique subsaharienne, c'est bel et bien sur les rives de la lagune Ebrié et nulle part ailleurs, que les artistes Jillionnaire (de Major Lazer) et le duo Daft Punk Tribute ont déposé leurs valises, micros, tables de mixage et autres synthétiseurs pour deux concerts inédits.

Les stars débarquent à Abidjan à la faveur des "Crazy Nights", les 3 et 4 novembre 2017, respectivement à l'Ivoire Golf Club et au Crocodile Dipi d'Assinie. Un concept qui porte la griffe du label Capricorne Prods cher à Yves De Mbella.

Arrivé, le lundi 30 octobre, le groupe Daft Punk Tribute a offert, dès l'aéroport Félix ses premières émotions à ses fans, en attendant que Jillionaire qui foulera le sol ivoirien, le jeudi 2 novembre, en fasse autant. En tout cas, déjà, la mobilisation est de mise au niveau des amateurs de musique pop-électro.

Notamment au niveau des écoles et universités à programmes français d'Abidjan, qui, profitant des congés de la Toussaint, se sont organisées en fan-clubs des deux légendes vivantes de leur genre musical préféré.

Il en est aussi des différents disc-jockeys des night-clubs abidjanais et autres férus de ce mouvement qui ne cessent d'exprimer leur enchantement sur les antennes de Nostalgie Abidjan ou encore France 24, via l'émission « A l'affiche » d'Amobé Mévégué.

Des chevaliers aux 7 Grammy Awards...

Daft Punk, faut-il l'exprimer, avec emphase, est un groupe français de musique électronique originaire de Paris, composé de Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo.

Actif depuis 1993, le groupe participe à la création et à la démocratisation du mouvement de musique électronique baptisé french-touch. Ils font partie des artistes français s'exportant le mieux à l'étranger, et ce depuis la sortie de leur premier véritable succès, "Da Funk" en 1996.

Une des originalités des Daft Punk est la culture de leur notoriété d'artistes indépendants et sans visage, portant toujours en public des casques et des costumes. Ils s'inspirent du film Phantom of the Paradise de Brian De Palma. Daft Punk sort son premier album intitulé Homework en 1997. Leur second album, commercialisé en 2001, s'intitule Discovery.

Il comprend des succès tels que One More Time, Digital Love et Harder, Better, Faster, Stronger. Le duo a également composé la bande son du film Tron : L'Héritage.

En 2013, Daft Punk quitte EMI Records pour signer avec le label Columbia Records et sortir un album intitulé Random Access Memories qui remporte un important succès international et 5 Grammy Awards dont celui du meilleur album de l'année. Mais, bien avant, il convient de rappeler que le groupe remportait, déjà, 2 Grammy Awards en 2009 suite à la sortie d'Alive.

En 2010, le groupe est fait chevalier dans l'Ordre des Arts et des Lettres de France. Lors du défilé militaire du 14 Juillet 2017, une fanfare interarmées de l'armée française a entonné un medley des tubes du groupe devant les chefs d'Etat Emmanuel Macron et Donald Trump, entre autres.

Jillionnaire Assinie comme Ibiza, Trinidad ?

Lorsque le producteur Diplo recrute des DJ's pour le rejoindre sur son projet Major Lazer, il attribue les compétences de ce qui se fait de meilleur dans le domaine.

The Jillionaire (avec son alter ego et Walshy Fire) est de ceux-là ! Ce DJ, beatmaker et remixeur doté d'un talent éclectique, fou, n'a pas d'équivalent quand il s'agit de bousculer les conventions rythmiques. Ragga, dancehall, dub, hip hop, tout est possible entre ses mains expertes.

The Jillionnaire qui a la double culture de Trinidad et des USA, enflammera, à coup sûr, tous les deux dancefloors d'Abidjan et Assinie, ainsi qu'il l'a déjà fait dans le monde, à l'instar d'Ibiza, Melbourne, Paris, Los Angeles, etc., avec des tubes planétaires comme Lean on, Light it up, Get free...

Le tout à coups de samples inédits poussant le métissage de son style vers une universalité empruntant aussi bien des sonorités au Jouvert (carnaval des caraïbes qui fait appel à des instruments de récupération) que celles insoupçonnées que peut offrir le numérique.