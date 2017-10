Sénégal: Perspectives économiques - Un taux de croissance de 7% prévu en 2018

Si rien n'est fait d'ici là, les boulangers envisagent de ne pas fabriquer de pain les 1er et 2 novembre… Plus »

«Sans faire de fétichisme budgétaire, nous assumons avec responsabilité les dépenses indispensables pour le bien-être des populations les plus vulnérables et le développement de notre secteur privé, sans toutefois occulter la nécessité d'avoir un cadre macro-budgétaire viable ».

«En effet, les dernières prévisions du FMI tablent sur un taux de croissance de l'économie mondiale de 3,6% en 2017 et 3,7% en 2018. En Afrique sub-saharienne, la croissance devrait être de 2,6% en 2017 et 3,4% en 2018. Au Sénégal, nos services prévoient en 2018, un taux de croissance du PIB réel de 7%, après 6,8% en 2017 », a-t-il fait remarquer.

Il a jugé opportun de rappeler quelques points marquants de l'évolution récente et les perspectives concernant la situation économique en Afrique subsaharienne et au Sénégal, en particulier.

Selon M. Niasse, la présentation de ce rapport intervient dans un contexte particulier, marqué par un retour de la croissance forte et durable dans notre pays. «Il m'est agréable d'affirmer avec certitude que depuis la mise en œuvre du PSE, le Sénégal n'est plus ce pays avec une faible croissance continue. Un taux de croissance du PIB en 2017 est attendu à 6,8%, après 6,7% enregistré en 2016 et 6,5% en 2015 », a déclaré M. Niasse. «Les raisons de cette embellie sont multiples.

