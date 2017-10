Sénégal: Citoyenneté - Macky Sall salue le travail remarquable des volontaires

Poursuivant sa communication autour du travail remarquable de l'ensemble des volontaires nationaux et internationaux, du rôle primordial des personnes âgées dans la consolidation de la nation et du développement du Sénégal, le Président de la République a en conseil des ministres, demandé au Gouvernement de faire du volontariat un levier majeur de mobilisation citoyenne de toutes les forces vives de la nation, dans un esprit constructif de solidarité intergénérationnelle.

Il convient à cet effet, d'œuvrer davantage à l'amélioration continue des conditions de vie des personnes âgées, en leur accordant une attention spéciale dans tous les services publics, en veillant à la reconnaissance de leur mérite, à travers notamment leur décoration régulière dans les ordres nationaux.

Ainsi, le Chef de l'Etat invite le Gouvernement : à optimiser le potentiel d'entrainement du volontariat dans l'atteinte des objectifs en matière d'emploi et d'insertion socio-économique des jeunes générations; à renforcer le cadre institutionnel de pilotage et de coordination de la coopération technique et à élaborer une stratégie nationale de coopération technique, afin d'asseoir une meilleure supervision et une synergie plus soutenue des programmes et interventions, mais aussi à diligenter l'adoption d'un projet de loi sur le volontariat et la publication d'un rapport annuel sur le volontariat au Sénégal.