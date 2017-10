Cote d'Ivoire: Lutte contre le travail des enfants dans la cacao culture - Dominique Ouattara reçoit une délégation du groupe MARS

En visite en Côte d'Ivoire du 30 octobre au 02 novembre prochain, Mme Victoria Mars, membre du Conseil d'Administration et descendante de Franklin Mars, fondateur du Groupe chocolatier Mars a été reçue en audience par la Première Dame, Dominique Ouattara, hier à la résidence présidentielle de Cocody Riviera Golf.

Au cours de cette audience, Victoria Mars et sa délégation, qu'accompagnait le ministre de l'Agriculture, Mamadou Coulibaly Sangafowa, a présenté à Mme Dominique Ouattara, Présidente du Comité National de Surveillance des actions de lutte contre la Traite, l'Exploitation et le Travail des Enfants (CNS), les actions menées par leur structure dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants dans la cacao culture afin d'assurer la durabilité de la production du cacao.

En effet, 07 ans après la signature d'un premier mémorandum d'entente, le 30 mars 2010, l'Etat de Côte d'Ivoire et le Groupe Mars ont signé, cette année à Abidjan, un autre accord qui prolonge jusqu'en 2025, leur partenariat destiné à assurer la durabilité de la filière du cacao en Côte d'Ivoire.

Cet accord aborde, en plus des aspects de production et recherche, une part significative relative aux aspects sociaux et aux conditions de vie des producteurs.

Profitant de cette rencontre Mme Victoria Mars, membre du Conseil d'Administration du Groupe Mars a félicité Mme Dominique Ouattara pour son implication dans la lutte contre le travail des enfants dans la cacao culture.

« Il y a certes beaucoup à faire, mais ensemble, nous allons réussir », a-telle rassuré Madame Dominique Ouattara, Présidente du CNS.

A son tour, Madame Dominique Ouattara, Première Dame de Côte d'Ivoire a expliqué l'engagement de la Côte d'Ivoire dans le processus de remédiation du phénomène de travail des Enfants dans les champs et les plantations de cacao.

Elle a évoqué les rencontres de haut niveaux organisées par le CNS et le Comité Interministériel de lutte contre la Traite, l'Exploitation et le Travail des Enfants (CIM) tant à l'étranger que sur le plan national.

En outre, elle a souhaité que l'on ne fasse plus d'amalgame entre le travail socialisant des enfants et les pires formes de travail des Enfants. Elle a terminé en félicitant le Groupe Mars pour le travail qu'il abat sur le terrain dans le cadre de la lutte contre le Travail des Enfants.

Notons que lors de ce séjour, Madame Victoria Mars et les membres de sa délégation auront plusieurs rencontres et des visites dans une plantation de cacao et des activités du groupe à Soubré.