Cote d'Ivoire: TIDA 2017 - L'ASEC remet son titre en jeu

Les écoliers du Groupe Scolaire Plateau 1 de Dimbokro sont aux anges. Et pour cause : leur école… Plus »

Quand l'Académie Mohamed VI, la SOA, Ivoire Académie et Royal FC se disputeront le ticket qualificatif dans le groupe C. Au terme des matchs de poules, les premières seront directement qualifiées pour les demies.

L'Asec Mimosas tête de série du groupe A débutera la défense du titre par le FC San Pedro, le FC Lakika et Volcan Junior. Les U17 ivoiriens partageront la poule B avec Wafa, le FC Kokumbo et Isonga FC.

Les douze formations sont réparties dans trois groupes de quatre et se livreront bataille au stade Champroux et aux complexes d'Abobo et de Yopougon, conformément au tirage effectué récemment.

