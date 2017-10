Tunisie: Tonique, multiforme, inattendue, tous horizons

Les grandes expos de la rentrée, pourtant, ne se sont pas faites chez nous où les galeries se sont plutôt consacrées à «exporter» leurs artistes pour nous les ramener couverts de gloire et de lauriers par la suite : Aïcha Gorgi a invité ses artistes à la foire africaine de Paris, Hager Azzouz a entraîné les siens au Beyrouth Art Fair, Yosr Ben Ammar au premier salon parisien de Street Art et Selma Feriani à la Fiac.

Ils nous reviendront par la suite nous raconter et exposer leurs périples et découvertes. Aycha Ben Khalifa, quant à elle, consacre cette rentrée au détail et à l'infiniment petit, ce qui, en ces jours de grands formats, nous permet de réajuster notre regard.

Disons-le en musique, l'Octobre musical continue de réunir les mélomanes irréductibles et Mûsîqât leur offre des alternatives exotiques, cependant que Yasmine Azaïez chante aux Nations unies.

La mode également a franchi les frontières : Fatma Ben Soltane-Abid a brillé durant la Fashion Week parisienne, mais séduit également dans son fief de La Marsa. Anissa Meddeb a déclaré «l'Amérique, à nous deux», et, ma foi, étonne et promet de revenir très vite. Ali Karoui fait des étincelles à Sousse, l'atelier Gaïa fait bouger les lignes de la couture, et le concept store XYZ se tourne résolument vers nos racines africaines pour décliner une mode inspirée du Wax.

En beauté, les Américains contre-attaquent : Mikael Kors annonce la fin de l'ère du oud avec de nouvelles senteurs chyprées, fruitées, mêlant framboise, abricot au jasmin et à la rose pour son dernier-né, Sexy Ruby, qui a séduit la presse, cependant que Bobbi Brown, le coloriste des stars, prône le retour au naturel à grand renfort d'huile de palme, de cire d'abeille et d'arbre indien. Les Tunisiens se défendent bien et lancent des produits à base de poudre de corail et d'extrait de figue de Barbarie.

En gastronomie, enfin, Mooja, le concept store à la mode, conçoit que la gourmandise est un joli défaut et ouvre un bar à tarte dans son espace jardin de Mutuelleville.