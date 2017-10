Cote d'Ivoire: Judo/TIVA 2017 - Le pays se succède à lui -même

Si les propos défaitistes du président de la Fédération ivoirienne de judo et disciplines assimilées (FIJDA) laissent penser à un échec, il n'en est rien. « Le niveau général n'est pas bon. Du côté ivoirien, il y a eu beaucoup de flops », a regretté Me Angbo Isaac.

Et pourtant la Côte d'Ivoire, comme cela est de coutume, vient d'organiser avec succès le 29ème Tournoi international de la ville d'Abidjan (TIVA) de judo avec la participation de 12 nations, le samedi 28 octobre 2017, dans la salle polyvalente du Parc des Sports à Treichville. Une compétition cumulée à la célébration de la journée mondiale du judo.

Le tout couronné par le sacre des judokas ivoiriens avec 15 médailles dont 4 en or, 2 en argent et 9 en bronze. Une performance réalisée par Diarrassouba Maïmouna (-52 kg), Zouzoua Yannick (-73 kg), Zokou José (-90 kg) et Koffi Kremé (-100 kg), tous médaillés d'argent.

Alors que Béné Ange (-66 kg) et Yapi Nandjo (-81 kg) se chargeaient de décrocher les métaux en argent, Polneau Marie-Claude (+78 kg), Blessy Christian et Traoré Ismaël (-90 kg), Polneau Wilfried (+100 kg), Coulibaly Modibo et Bagayoko Mohamed (-60 kg), Bamba Miamo (-66 kg), Ettien Adam (-73 kg) et Bazié Jean Stéphane (-81 kg) se couvraient d'or. Une sacrée performance tout de même avec à la clé le titre de meilleur combattant attribué à Koffi Krémé. «

Une satisfaction et pour tous mes camarades pour ce prix et notre première place », a-t-il indiqué. La moisson ivoirienne aurait pu être meilleure si les délais de préparation avaient été plus longs. « Nous sommes au début de la saison. On a débuté la préparation en septembre mais cela n'a pas suffi », a ajouté Me Angbo.

Le Mali a décroché 8 médailles (3 or, 4 argent, 1 bronze) et le Maroc avec 4 médailles (2 or, 2 argent) complètent le podium du TIVA 2017.

La Côte d'Ivoire, vainqueur du TIVA avant sa longue interruption, se rappelle à nouveau au bon souvenir et remporte l'édition du come-back. Un retour rendu possible par les sponsors et partenaires fortement salués par le président de la FIJDA.