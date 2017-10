Gabon: BDC - Discours de Mavioga

Pour rappel, la mise en place du comité de suivi était une des priorités pour l'application des accords du dialogue politique national. Or nous constatons pour le déplorer, la non mise en place de cet outil important et espérons qu'il n'est pas tard pour rectifier le tir.

Comment alors comprendre que ces derniers se plaignent alors que ces accords ont été conclus avec la participation des opposants responsables qui, de toute évidence, ont cédé à la volonté du plus grand nombre dans un esprit de consensus et d'apaisement.

C'est pourquoi, la discussion, nous ne le dirons jamais assez, doit être vue en tout temps non comme une pierre d'achoppement mais comme le préliminaire à toute action sensée pour le bien de tous. Cela nous pousse à chasser l'égocentrisme, l'égoïsme foncier mais nous recommande le patriotisme voire même le nationalisme avec un amour de la Patrie et du bien commun associé au respect dans tous les pans de la vie.

