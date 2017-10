La Côte d'Ivoire a maintenant sa stratégie nationale dans le cadre de la loi sur la croissance et les opportunités en Afrique (AGOA). Elle a été présentée hier à la Primature, en présence du Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly.

Cette straté- gie vise à hisser la Côte d'Ivoire au rang de leader des pays exportateurs dans le cadre de l' AGOA à travers la diversification de ses produits et l'amélioration de la compétitivité des PME. Et son objectif est d'accroître les exportations de la Côte d'ivoire vers les Etats Unis, en passant de 570 milliards de FCFA à 1 700 milliards de FCFA en 2025.

Se félicitant de l'élaboration de cet outil de promotion des produits ivoiriens, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a souligné qu'il s'agit, avant tout, d'obtenir les avantages liés à l'AGOA et de préparer l'économie ivoirienne pour l'après AGOA.

« La contribution de la stratégie nationale AGOA dépendra de notre capacité à planifier, stimuler les échanges et les investissements, définir les priorités et axes stratégiques et doubler les exportations de la Côte d'Ivoire vers les Etats Unis », a indiqué le Premier ministre.

A l'en croire, cette stratégie a été réalisée dans une démarche participative impliquant le Conseil national des exportations (CNE), l'Association pour la promotion des exportations de Côte d'Ivoire (APEXI) et les secteurs public et privé.

Elaborée sur un budget global de 5 879 900 000 FCFA, la stratégie nationale inclut une commission nationale AGOA chargée de l'orientation straté- gique, la collaboration et le suivi-évaluation de la stratégie.

Elle comprend aussi deux orientations dont une stratégie nationale jusqu'à 2025 et un plan d'action biannuel à mettre à jour chaque année. Elle implique, par ailleurs, trois indicateurs, quatre axes stratégiques, quatre principes directeurs et six chaînes de valeurs (secteurs d'activités).

En effet, outre le cacao, les produits pétroliers et l'huile de palme, la stratégie nationale a été construite autour des secteurs de la confection-habillement, des fruits tropicaux transformés, du manioc et ses dérivés, de l'amande de cajou, du miel naturel et du karité.

Chargée d'affaires à l'Ambassade des Etats Unis en Côte d'Ivoire, SEM Katherine Brucker a pour sa part salué les actions posées par le gouvernement ivoirien dans le cadre de l'AGOA, depuis son adoption.

Il s'agit entre autres, de la création du centre de ressources de l'AGOA logé à l'APEXI, du renforcement des capacités des PME et de la facilitation des échanges commerciaux. Pour elle, toutes ces actions ont milité en faveur de la Côte d'Ivoire pour la prorogation de l'AGOA jusqu'en 2025.

« Cette prorogation offre une nouvelle opportunité à la Côte d'Ivoire de maximiser ses exportations vers les Etats-Unis », a-t-elle ajouté.

Quant au ministre du Commerce et de la Promotion des PME, Souleymane Diarrassouba, il a insisté sur la détermination de la Côte d'Ivoire à promouvoir les produits ivoiriens à l'exportation.

Aussi, a-t-il invité le secteur privé à s'approprier la stratégie nationale de l'AGOA en vue de booster la compétitivité des entreprises et des produits ivoiriens.

Adoptée en 2000 par le Congrès américain pour aider les pays africains subsahariens à améliorer leur compétitivité commerciale et augmenter leur volume d'échanges commerciaux, l'AGOA, en plus du système généralisé de préférence, exonère plus de 6 400 produits de droits de douane.