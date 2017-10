Cote d'Ivoire: Dimbokro - La LONACI réhabilite le groupe scolaire Alassane Ouattar

La Côte d'Ivoire a maintenant sa stratégie nationale dans le cadre de la loi sur la croissance et les… Plus »

Le Groupe scolaire Alassane Ouattara comprend trois écoles primaires (l'Epp Plateau 1, l'Epp Sokouradjan 5 et l'Epp Sokouradjan 6) auxquelles s'ajoutent les écoles maternelles Plateau 1, 2 et 4.

Les écoliers du Groupe Scolaire Plateau 1 de Dimbokro sont aux anges. Et pour cause : leur école présente désormais un visage reluisant : ravalement des murs, nouvelles portes en fer, rénovation de la toiture, de la clô- ture de la maternelle... Tout cela, grâce à la Loterie nationale de Côte d'Ivoire Lonaci (LONACI), qui vient de la réhabiliter.

