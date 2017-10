Cameroun: Diaspora - Ce mbenguiste accueille sa belle-sœur et voilà ce qui arrive

Shadrack Kipkoge s'est imposé chez les hommes hier, parcourant les 42,185 km en 2h 18 mn et 56". Plus »

Les mois s´égrainent et le service d´immigration met pression. Maami doit terminer son cycle de cours de langue, sinon elle devra retourner au Cameroun. Or étant enceinte, elle a plutôt d´autres soucis: son avenir avec le bébé.

Le "ballon d´or" que porte désormais Maami ne passe pas inaperçu. D´aucuns se demandent si la jeune future étudiante est arrivée en Allemagne étant déjà enceinte ou si elle a été enceintée à l´aéroport, à son arrivée. De toute façon, il y a matière pour alimenter les maquis et les cercles de Kongossa. Mary, cette grande-sœur consciencieuse et généreuse qui l'a fait venir en Allemagne est sans mot.

