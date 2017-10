Ile Maurice: Escroquerie alléguée - L'accusation provisoire contre un avoué rayée

«À présent, ces temps difficiles sont derrière nous. Mon client décidera de la prochaine étape en temps et lieu.»

Il faisait l'objet d'une accusation formelle d'escroquerie en vertu de l'article 330 (1) du code pénal. Mais en cour de district de Port-Louis, ce mardi 31 octobre, la charge qui pesait sur l'avoué Ibrahim Khalilulah Abdool Haffez Hossen, âgé de 52 ans, a été rayée.

Le Directeur des poursuites publiques (DPP) a, en effet, statué un «no further action». Et Me Satyajit Boolell a conseillé que le chef d'accusation contre l'avoué soit rayé.

Il était reproché à Me Ibrahim Khalilulah Abdool Haffez Hossen d'avoir employé des moyens frauduleux afin d'escroquer une personne. Le 5 septembre 2012, il aurait convaincu un dénommé Muhammad Sameer Foodun qu'il était le représentant local d'une compagnie bancaire internationale. Nommément Bancorp International, basée en Nouvelle-Zélande.

L'avoué, un habitant de la capitale, aurait fait croire à l'homme en question qu'il pourrait lui faire obtenir un emprunt de 7,5 millions de dollars américains. À condition, toutefois, qu'il dépose une somme de 150 000 dollars, selon les conditions requises.

Muhammad Sameer Foodun a obtempéré. Mais ne voyant rien venir et n'ayant pu être remboursé, il a décidé de rapporter l'affaire à la police.

Sollicité pour une réaction, Me Hisham Oozeer, l'avocat de la défense, avance que son client avait, dès le départ, clamé haut et fort son innocence. Malgré cela, la police avait déposé une accusation provisoire contre l'avoué en 2015. «En tant qu'avoué et citoyen respectueux, mon client a traversé toutes les étapes. Après deux ans, la justice a prévalu.»

L'avocat fait ressortir que son client ainsi que sa famille ont traversé des moments difficiles durant ces années. «À présent, ces temps difficiles sont derrière nous. Mon client décidera de la prochaine étape en temps et lieu», poursuit Me Hisham Oozeer.