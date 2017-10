Ile Maurice: Affaire Boskalis - Le témoin néerlandais indisponible, la défense demande l'arrêt du procès

Le procès intenté à Siddick Chady et Prakash Maunthrooa, dans le cadre de l'affaire Boskalis, a été appelé ce mardi 31 octobre en cour intermédiaire.

Me Rashid Ahmine du bureau du Directeur des poursuites publiques (DPP), assisté par Me Rishi Hurdowar, a indiqué qu'aucune date n'a pu être trouvée avec la cour de Rotterdam jusqu'ici. Le ministre néerlandais de la justice a déjà été contacté à ce sujet, affirme l'adjoint au DPP.

Toutefois, Me Said Toorbuth qui assure la défense de Siddick Chady a demandé l'arrêt du procès. L'avocat estime que le témoignage d'Antonious Theodorous de Goëde est primordial dans le cadre du procès. Pour lui, si le témoin n'est pas disponible, le procès ne doit pas continuer.

«It leaves this jurisdiction at the mercy of the Rotterdam court», a fait valoir Me Siddhartha Hawoldar, homme de loi de Prakash Maunthrooa. Il a réitéré sa motion qui demande que le témoignage d'Antonious Theodorous de Goëde soit radié du procès. De ce fait, la cour ne devrait pas prendre en considération le témoignage du Néerlandais car le contre-interrogatoire demeure incomplet et «unchallenged».

Me Rashid Ahmine a objecté à cette motion car, dit-il, le contre interrogatoire du témoin néerlandais mené par l'avocat de l'accusé Siddick Chady a été complété. La magistrate Wendy Rangan prononcera sa décision le 16 novembre.