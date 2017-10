Tunisie: L'analphabétisme gagne du terrain

Photo: La Presse

Des élèves du primaire en Tunisie

Dans le gouvernorat de Kairouan, la pauvreté, le manque d'infrastructure de base et la dispersion des habitations en milieu rural sont les principales causes de l'abandon scolaire. De ce fait, en 2016, le taux général d'analphabétisme a atteint 33% et on a recensé 161.343 analphabètes dont 104.960 femmes et 56.476 hommes.

D'où l'urgence de promouvoir davantage les programmes de lutte contre l'analphabétisme dont ceux relatifs aux centres d'apprentissage pour adultes, surtout en milieu rural.

Notons qu'au cours de l'année dernière, on a ouvert 58 centres ayant accueilli 600 apprenants, âgés entre 15 et 65 ans, et qui ont fini par vaincre les fenêtres de l'ignorance.