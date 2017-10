Tunisie: Réalités amères

Alors qu'il n'a pas encore achevé ses études universitaires à l'Ecole supérieure d'architecture et d'audiovisuel (Bab Assal), il se lance dans l'aventure et, muni d'une caméra amateur, il choisit de capter la misère et le désespoir des franges défavorisées, à travers le quotidien pénible d 'une femme de ménage âgée d'une soixantaine d'années qui trime à longueur de journées pour toucher un maigre salaire qui la fait à peine vivre.

Le court-métrage, dont la réalisation, a duré neuf mois, est tourné sous forme de documentaire.

Pendant plusieurs jours, le réalisateur en herbe part sur les pas de la vieille femme et la suit comme son ombre de l'aurore jusqu'à la tombée de la nuit.

Prix du public

L'objectif de sa caméra filme un quotidien fait de coups de balai et de serpillière et empreint de peine, d'amertume, de solitude et surtout d'injustice. Après plus de quarante ans de carrière, la femme de ménage n'a même pas droit à une retraite décente et doit continuer à trimer pour ne pas tendre la main à autrui et préserver sa dignité. A travers ses mains sillonnées de crevasses, ce dos courbé par la fatigue et ces yeux qui à force de scruter le sol ont perdu de leur éclat et de leur jeunesse, le jeune homme décrit le quotidien de milliers de femmes vivant dans l'extrême précarité et la misère. Ce court-métrage, qui laisse transparaître de l'émotion et une réalité amère, n'a pas laissé indifférent le public et a remporté un franc succès à la sixième édition du festival Aflam du Sud à Bruxelles (Belgique) où le jeune homme se voit décerner le prix du public.

Bien que disposant de très peu de moyens, le jeune réalisateur, qui planche actuellement sur son projet de fin d'études, prévoit de réaliser un nouveau court-métrage. Il s'intéresse, cette fois-ci, à une autre réalité tout aussi amère : celle des jeunes diplômés au chômage à la recherche d'un emploi.

Son nouveau personnage est un jeune diplômé au chômage muet tout au long du court-métrage. Tout se lit sur le visage qui exprime, à la fois, la tristesse, l'amertume, la déception et finalement la joie d'avoir enfin décroché un emploi, précieux sésame auquel aspirent de nombreux jeunes comme lui pour s'installer confortablement dans la vie.

Le réalisateur a choisi le noir et blanc pour créer une ambiance triste et austère qui reflète les sentiments et l'état d'âme d'un diplômé au chômage dont les tribulations à travers les ruelles et les dédales de la ville le conduisent de société en société où il essuie refus et remarques désobligeantes. La fin est plus heureuse : le jeune homme célèbre à la fois son premier jour au travail et son mariage avec la femme de sa vie. Dans ce court-métrage, le réalisateur cherche encore une fois à explorer les méandres de l'âme humaine et décortique, avec ce regard à la fois sincère et réaliste, une palette d'émotions ayant pour arrière-fond une réalité amère. Peut-être un second prix ? L'avenir nous le dira.