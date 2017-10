Togo: Quand un discours de PAIY fait réveiller ma grand mère à la morgue !

Quand j'ai joué la vidéo à la morgue ma grand-mère s'est automatiquement ressusciteé. Miracle à Aného ! J'étais très content au point que j'ai pris la décision de revendre son cercueil. Un simple discours réveille un mort. Les *morguiers* n'en revenaient pas. Les autres morts m'appellaient pour que je vienne leur jouer la vidéo afin qu'ils se ressuscitent eux aussi. Je me demande si c'est vraiment une faute d'orthographe ou un lapsus volontaire. Ma chérie, assise dans mon canapé conjugal me dit que c'est une erreur d' *orthograve*. PAIY, un mot de 4 mots ! Yesus ! Si une faute d'orthographe peut réveiller un mort à la morgue, cela veut dire que la littérature est en avance sur la médecine. J'ai dis hier à mes oncles maternelle de demander audience pour venir remercier le nouveau professeur de lettre moderne de l'armée togolaise.

Je remercie ce professeur de lettre moderne qui a défié Molière. Je comprends maintenant pourquoi les gens cherchent la paiy tout en étant cagoulé. On n'a pas besoin de machettes et des armes pour chercher la paix avec X. Dans une semaine, l'opposition togolaise va encore sortir le peuple dans la rue , c'est sûr que les milices et les militaires sortiront pour maintenir la *PAIY*. Si vous demandez au ministre de l'insécurité et des attaques aux civils, il vous dira que ces milices c'est des groupes d'auto-défense pour la *PAIY*. Ce *chez d'oeuvre* ( mot de yaovi Danemark ) restera dans le dictionnaire militaire. Depuis hier les togolais s'intéressent trop à ce *mot de 4 mots* qui finalement m'a donné déjà *4 maux de tête*. Mais il faut reconnaître que le mot *PAIY*, une invention littérairo-militaire, a fait du bien à ma famille. Je m'explique. J'étais hier à la morgue pour les derniers préparatifs à ma grand-mère quand *soudain-aussitôt- brusquement* - un ami m'a envoyé wamzampement un extrait du discours de l'homme de la *PAIY* .

Je me suis résumé au silence funéraire depuis longtemps parce que je prépare les obsèques de la mère de ma mère. J'ai décidé de ne plus jouer à mon exercice littéraire humoristique. Mais franchement parlant, un *lapsus volontaire* dans un discours militaire m'a obligé à briser le silence. Toutes mes excuses à mes fans.

