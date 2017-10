Tunisie: Les violonistes roumains ouvrent le bal

Le duo roumain de solistes instrumentistes a interprété des chefs-d'œuvre du répertoire universel de la musique classique devant un public composé entre autres de personnalités politiques et membres de la société civile.

Des partitions des plus grands compositeurs, comme Haendel, Bach, Haydn, Mozart, Bizet et Schubert ont été jouées par ce duo de violonistes diplômés de l'Université nationale de musique de Bucarest et titulaires d'un Doctorat d'Etat de cette même université de la capitale roumaine.

Le duo roumain s'est déjà produit mardi 17 octobre lors d'un spectacle à l'Octobre musical qui se tient du 12 au 31 octobre à l'Acropolium de Carthage.

Sur scène comme dans la vie, les Roumains Andreea et Bogdan Grigoras forment un couple qui joue également sur le même instrument. Connu pour son style de musique revisitée entre classique et moderne, ce duo se produit généralement dans des concerts où se côtoient plusieurs sonorités de musique classique, folklorique et traditionnelle roumaine.

Ce couple est un habitué de la scène musicale en Tunisie où il est installé et se produit régulièrement. Depuis 1999, les Grigoras sont tous deux maîtres assistants à l'Institut Supérieur de Musique de Sfax (Isms) et sont, également, les fondateurs et dirigeants de l'Orchestre de chambre de Sfax, créé en 1999.

C'est la première fois que la manifestation de «L'Octobre musical» programme des spectacles dans la région de Bizerte. Le musée d'Utique accueillera un second concert de l'Octobre musical de Bizerte, prévu le 4 novembre, avec l'Orchestre symphonique tunisien sous la houlette du Maestro Hafedh Makni.

Ces deux spectacles, qui entrent dans le cadre du programme «Tunisie cités des civilisations», sont organisés à l'initiative du comité directeur du festival international de Bizerte, en collaboration avec le ministère des Affaires culturelles.

Le directeur du festival international de Bizerte, Mehdi Sifaoui, avait auparavant indiqué que trois bus partiront, à partir de 17h00 de Tunis, Bizerte et Menzel Bourguiba, à destination du musée d'Utique.

Le public du musée d'Utique aura droit à des visites guidées prévues avant le début des spectacles, à 18h30, avaient encore annoncé les organisateurs.