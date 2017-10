Tunisie: Une reconnaissance posthume

Le récit de Moncef Bey laisse entrevoir en arrière-plan un édifiant travail de recherche. Une multitude de personnages historiques sont évoqués, parfois décrits avec leurs travers et petites habitudes, dont l'incroyable premier Ministre britannique Churchill. Bien documenté, le récit est scénarisé à certains passages par Raja Farhat. On pourrait toutefois lui reprocher de s'être cantonné dans son rôle de conteur et de n'avoir pas incarné le personnage de Moncef Bey, pénalisant ainsi le spectacle.

Après bien des péripéties, l'exil avait été le triste sort réservé à ce bey courageux et digne. Installé d'abord à Laghouat dans le Sud algérien dans des conditions difficiles, il été transféré à Pau dans le Sud-ouest de la France où il résida jusqu'à sa mort, survenue le 1er septembre 1948. Sa dépouille rapatriée, les funérailles nationales, qui lui étaient accordées, au cours desquelles les Tunisiens, hommes et femmes, s'étaient déplacés en nombre, avaient fait office d'une reconnaissance posthume.

Deux mois après son intronisation, dans un mémorandum envoyé au maréchal Pétain et présenté par le grand ministre Hédi Lakhoua, il revendiquait notamment «l'accession des Tunisiens à la fonction publique, leur participation au contrôle des recettes et dépenses budgétaires, l'acquisition de la propriété rurale, l'institution d'un conseil consultatif de la législation, la nationalisation des entreprises présentant un intérêt général». Rien de moins !

Mais le plus important, c'est la destinée des nations, déclame Raja Farhat. Cette petite nation qu'est la Tunisie était décidée à faire entendre sa voix. Dès son intronisation, en juin 1942, Moncef bey, «ce bey nationaliste», comme le désignaient les Français, était résolu à faire changer les choses. «Il commence par dispenser ses sujets du baisemain traditionnel et demande aux Tunisiens d'être unis».

Né en mars 1881, le jeune prince héritier était populaire dès sa jeunesse. Il avait une calèche et se promenait de la Marsa au Kram. Il allait rendre visite au coiffeur, au tailleur ou encore au boucher, en discutant avec les passants. Il était l'ami du peuple. Bien avant son intronisation, il avait déjà acquis une stature politique, en soutenant les revendications du Destour et faisant recevoir ses membres par son père, Naceur Bey.

Il amorce son récit par un rappel historique de la Seconde Guerre mondiale, dans un français châtié et en utilisant le passé simple. Au même moment tonne l'hymne beylical masquant quelque peu la voix du narrateur. Un décor minimaliste est planté sur la scène ; l'incontournable fauteuil rouge et un grand portrait de Moncef Bey.

