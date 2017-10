Sénégal: Maladie de la dengue - 36 cas positifs sur 232 patients suspects à Louga

Si rien n'est fait d'ici là, les boulangers envisagent de ne pas fabriquer de pain les 1er et 2 novembre… Plus »

D'ailleurs, le ministère de la Santé et l'Action sociale, à travers les équipes d'intervention du Centre des Opérations d'Urgence Sanitaire, le Service National de l'Hygiène, le Service National de l'Education et de l'Information pour la Santé, la région médicale de Louga en collaboration avec l'Institut Pasteur de Dakar, est à pied d'œuvre pour apporter la riposte qui sied sur le terrain.

Par ailleurs, les autorités en charge de la santé apporte un démenti par rapport à l'information distillée par certains médias et faisant état de 60 cas de Dengue détectés à Dakar. «A ce jour, le ministère de la Santé et de l'Action Sociale tient à préciser qu'aucun cas de Dengue n'a été noté dans aucune autre région du Sénégal». Suffisant pour que le ministère de la Santé et de l'Action Sociale «renouvelle aux populations son appel à la sérénité tout en les invitant au respect strict des mesures d'hygiène et de prévention contre cette maladie».

C'est le ministère sénégalais de la Santé et de l'Action Sociale qui ainsi informe de l'évolution de la situation, suite au premier communiqué relatif à l'apparition de cas de Dengue, dans la région de Louga. Dans ce communiqué N°II, le ministère d'Abdoulaye Diouf Sarr précise qu'«aucune complication n'a été notée chez ces malades, tous les patients diagnostiqués positifs se portent bien et ont repris leurs activités courantes.»

Copyright © 2017 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.