Sénégal: Injures et menaces de mort contre le patron de Dakaractu

La sentence est enfin tombée pour Ousmane Seck alias Bouba et Magueye Gueye. Tous deux chauffeurs de l'homme d'affaires, cheikh Amar, ils étaient poursuivis pour menaces de mort verbales et injures non publique contre le patron de Dakar actu, Serigne Diagne.

Jugés hier, au tribunal de grande instance de Dakar, ils sont condamnés à une peine d'emprisonnement de 6 mois dont 1 mois ferme.

C'est dans une salle archicomble et des débats d'audience livrés sans merci, que nous avons assisté hier, au procès des deux chauffeurs du milliardaire Cheikh Amar, au tribunal de Grande Instance de Dakar. Après plusieurs renvois, Ousmane Seck alias Bouba et Magueye Gueye ont finalement été fixés sur leur sort. Accusés par le patron de Dakar actu, Serigne Diagne pour menaces de mort verbales et injures non publique, les mis en cause sont condamnés à 6 mois de prison dont 1 mois ferme.

S'agissant des faits, au courant de ce mois ci, le plaignant a révélé sur le site Dakar actu, l'existence d'un dossier à la CREI (Cour de répression de l'enrichissement illicite) concernant Cheikh Amar, qui aurait touché une rétro-commission de 12 milliards de F Cfa, après l'octroi d'un contrat d'exploitation du zircon et de l'or sénégalais à la société MDL (Minéral Deposit Limited Sénégal). Au lendemain de ces révélations, Modou Amar, le frère de Cheikh, a joint Serigne Diagne au téléphone pour l'injurier et proférer des menaces de mort à l'endroit de celui-ci. C'est sur ces entrefaites que Magueye et Bouba ont, à leur tour, repris les mêmes injures et menaces de mort formulées par Modou Amar. Se faisant, muni d'un enregistrement audio de cet appel, la victime a déposé une plainte à leurs noms. Et s'en est suivi l'arrestation de Bouba et du sieur Gueye. Interpellés, les mis en cause ont nié les faits qui leurs sont reprochés, affirmant n'avoir rein à voir avec cette affaire.

A la barre, la confrontation était rude entre les deux parties. Les prévenus ont durant tout le temps de l'audience clamé leur innocence. Vêtu d'un ensemble blaser bleu, Serigne Diagne a été le premier à prendre la parole. Et pour donner corps à ces allégations, il n'a pas manqué de présenter devant le tribunal ledit enregistrement. Où l'on reconnait clairement les voix des mises en cause, proférant des menaces et des injures à l'encontre du plaignant. Interrogés par le juge sur ce qu'ils viennent d'entendre, ils affirment respectivement n'avoir pas eu connaissance de cette bande et que ceci n'est qu'un coup monté.

«Celui là, c'est la deuxième fois que je le vois, je ne l'ai jamais appelé au téléphone. Ils ont juste fabriqué ces preuves», s'est défendu Bouba. Magueye a abondé dans le même sens, attestant qu'il ne connait l'homme qu'à travers la presse. Invité par le tribunal à témoigner des faits, Daouda Thiam, directeur du site d'informations générales «actusen.com», a confirmé les allégations de son confrère. Ce qui n'était pas du goût des avocats de la défense, qui ont tenté de démonter par des propos le sieur Thiam, mais sans succès.

Le bras de fer des avocats

Lors des débats d'audience, les avocats des deux parties étaient au coude à coude. Pour les conseils de la partie civile, l'élément apporté devant le tribunal est une preuve irréfutable et que les faits ne souffrent d'aucune contestation. «Même s'ils ne reconnaissent pas les faits, on sait tous qu'il s'agit d'eux dans l'enregistrement», a plaidé Me Mbow. De son côté, Me Gaye estime que les prévenus doivent être punis par la loi, car c'est la vie de leur client qui est en danger.

Ainsi, ils ont sollicité auprès de la juridiction, de déclarer les sieurs Seck et Gueye, coupables des chefs de prévention qui leurs sont reprochés avant de réclamer le franc symbolique pour leur client. Dans son réquisitoire, le ministère très remonté contre les accusés, souligne que ces derniers se cachent derrière le patron du Tse et se croient au-dessus des lois. Selon lui, les faits sont constants, ce qui l'amène à requérir une peine d'emprisonnement de 3 mois ferme pour chacun. A leur tour, les conseillers de la défense, ont tour à tour tenté par tous les moyens d'acquitter leurs clients. Me El Hadji Diouf, comme à ses habitudes, s'est adonné à un véritable show, se payant après son passage, les applaudissements du public venu assister au procès. Me Ciré Clédor Ly quant à lui, a relevé des propos du plaignant au cours de l'enregistrement, affirmant que «Cheikh Amar ira en prison». Des paroles qu'il juge diffamatoires et qui d'après lui mériteraient des poursuites. En conséquence, ils ont demandé à l'unanimité la relaxe de leurs clients.