Sénégal: Babacar Diop et la Jds claquent la porte du Ps

Le Parti socialiste (Ps) perd un de ses mouvements affiliés. Le mouvement Jeunesse pour la démocratie et le socialisme (Jds) dirigé par le Dr en philosophie, Babacar Diop, a annoncé hier, lundi 30 octobre, sa décision de se désaffilier du Parti socialiste.

Dans un communiqué de presse transmis à Sud quotidien, les responsables de la Jds accusent la direction actuelle du Ps d'avoir brisé le «Nouvel Elan» qui avait suscité tant d'espoir auprès de nombreux jeunes qui ont rallié le parti après la perte du pouvoir en 2000» pour «sauvegarder égoïstement des prébendes» du compagnonnage Ps -Apr dans Benno.

La Jeunesse pour la démocratie et le socialisme (Jds) se désaffilie du Parti socialiste. Après un bras de fer de plusieurs mois sur la vision et le projet de politique avec la direction actuelle de la formation de feu le poète-président, Léopold Sedar Senghor, Dr Babacar Diop et compagnie de la Jds ont finalement décidé de claquer la porte du Parti socialiste. Dans un communiqué transmis à Sud quotidien hier, lundi 30 octobre, les responsables de la Jds ont annoncé leur décision de recouvrer la plénitude de leur autonomie de pensée et d'action pour être en phase avec les aspirations de notre peuple, en particulier de la jeunesse parce que, disent-ils, le «Parti socialiste incarne plus l'avenir».

Promettant d'indiquer, dans les prochaines semaines, l'orientation qu'ils comptent, désormais, donner à leur action politique, Dr Babacar Diop et la Jds ont précisé dans ce même document que la décision de se désaffilier au Ps a été arrêtée par le Bureau exécutif national du mouvement, à l'issue de sa réunion du vendredi 27 octobre 2017. Poursuivant, les membres de la Jds dans ce même document informent également que mandat a été donné au Secrétaire général, Babacar Diop, de déposer, le lundi 30 octobre 2017 (ndlr hier), la lettre de désaffiliation auprès du Secrétaire général du Parti socialiste pour officialiser ce départ validé par toutes les sections de la Jds, y compris celles de la diaspora.

Revenant sur les raisons qui les ont conduits à prendre cette décision extrême de tourner le dos au Ps et à son secrétaire général, Ousmane Tanor Dieng dont ils étaient pourtant les fervents boucliers contre le régime libéral de Me Wade, Dr Babacar Diop et compagnie soutiennent que «le Parti socialiste n'incarne plus l'avenir». Mieux, ils accusent formellement leur désormais ex-parti et sa direction actuelle d'avoir brisé le «Nouvel Elan» qui avait suscité tant d'espoir auprès de nombreux jeunes qui ont rallié le parti après la perte du pouvoir en 2000» pour «sauvegarder égoïstement des prébendes» du compagnonnage Ps-Apr dans Benno.

«Depuis plusieurs mois, un fossé nous sépare de la direction du Parti socialiste. La profondeur de nos désaccords politiques rend impossible tout compromis. Le parti a décidé de renoncer à l'ambition de travailler pour un Sénégal nouveau. Ses dirigeants s'éloignent chaque jour davantage des idéaux de démocratie, de progrès et de justice sociale portés par ses pères fondateurs. Pour sauvegarder égoïstement des prébendes, la direction a brisé le «Nouvel Elan» qui avait suscité tant d'espoir auprès de nombreux jeunes qui ont rallié le parti après la perte du pouvoir en 2000», a notamment fustigé les responsables de la Jds. Selon qui, «le Parti socialiste n'a plus ni vision ni projet». «Il (ndlr-Ps) a décidé de suivre aveuglément le président Macky Sall, tel un esclave avec son maitre. Il n'hésite plus à s'engager dans de vastes complots pour conduire au bagne ses propres fils. L'essentiel, c'est de plaire au prince pour continuer à prendre part, à tout prix et sans dignité, au festin auquel se livre depuis 2012 le régime Apr-Benno», déplorent les responsables de la Jds tout en accusant dans la foulée Ousmane Tanor Dieng de placer sa volonté devant le règlement intérieur.

«Le parti ne fonctionne plus dans le respect des textes qui le régissent. Désormais, la volonté du Secrétaire général a plus de valeur et de portée que le règlement intérieur. Il s'arroge le pouvoir d'exclure du parti, et sur des bases purement arbitraires, des responsables, et ceci en contournant les dispositions règlementaires prévues à cet effet. Le Comité central censé être le parlement du parti est dépouillé de l'essentiel de ses prérogatives au profit d'un Secrétariat exécutif restreint qui se veut le bras armé du Secrétaire général. Dès lors, le débat contradictoire n'a plus droit de cité dans le parti». Joint au téléphone pour avoir la réaction du Parti socialiste sur cette décision de la Jds, Abdoulaye Willan, porte-parole du Ps a indiqué sans commentaire sur le sujet que le Ps «prend acte de cette décision».