Sénégal: Me Augustin Senghor - «Les Lions vont travailler dans de très bonnes conditions»

Pour le déplacement capital contre l'Afrique du 10 novembre prochain pour le compte de la 5e journée des éliminatoires du Mondial 2018, l'équipe du Sénégal bénéficiera de conditions optimales avec l'avion présidentiel qui a été mis à sa disposition des Lions par le Président de la République.

Me Augustin Senghor, qui a salué le geste du chef de l'Etat, estime, qu'à ce prix, le Sénégal pourra s'assurer de la qualification à Polokwane.

Me Augustin Senghor a salué la décision du président de la République d'avoir mis à la disposition des Lions, la Pointe de Sangomar pour le déplacement que les Lions vont effectuer à Polokwane où ils vont affronter les Bafana Bafana le 10 novembre prochain comptant pour les éliminatoires du Mondial 2018.

Le président de la Fédération qui s'est exprimé en marge de la finale de la Coupe du parlement estime que dans ces bonnes conditions les Lions pourront s'assurer la qualication. « Les Lions vont travailler dans de très bonnes conditions et vont gagner en temps de recupération. Cest à ce prix que nous pouvons assurer la qualification. Nos joueurs n'auront qu'une chose à faire. C'est d'entrer dans le terrain et jouer » souligne t-il « C'est l'occasion de remercier le Chef de l'Etat ainsi que le gouvernement et le ministre Matar Ba pour l'effort qui a été fait afin de mettre l'équipe nationale dans de très bonnes conditions.

L'avion va chercher les joueurs pour les amener directement à Polokwane. Sur place tout a été déjà calé. Ce sera dans un hotel qui sera à proximité du stade. Il y a un an, nous étions dans un hôtel assez éloigné de la ville. Cela nous permettra d'avoir une bonne recupération et éviter les longs déplacements », assure- t-il. Le président de la Fsf précise que la mission avancée quittera Dakar ce jeudi pour préparer le terrain à la délégation sénégalaise qui va rallier l'Afrique du Sud. «Nous sommes à une semaine du début du regroupement. Nous mettons la derniére main aux préparatifs. Ce jeudi 2 novembre une mission avancée sera envoyée une à Polokwane. Un représentant du ministére et le vice président Abdoulaye Sow vont aller en éclaireur pour préparer le terrain à l'équipe.

Le lundi 6 octobre la délégation de Dakar va quitter pour rejoindre le gros de la délégation à savoir les joueurs», renseigne sur les ondes de Rsi Me Senghor. Après la rencontre, l'équipe du Sénégal retourne le même jour à Dakar en attendant de recevoir quatre jours plus tard le même adversaire.Leader du groupe D des éliminatoire avec huit points, le Sénégal n'a besoin que d'un point pour se qualifier en Russie.