Sénégal: La Corée du Sud signe un acte protocolaire avec la région médicale de Kaolack

Une délégation de l'Université de Yang Sen en Corée du Sud a signé hier un acte protocolaire de santé maternelle et néo-natale avec les autorités médicales de la région de Kaolack.

D'une durée de cinq (5) ans, ce protocole intéresse aussi la région de Fatick et va s'articuler autour du renforcement de la prise en charge et de l'amélioration de la santé maternelle et néo-natale. Dans son actif, ce protocole ouvre les portes d'une formation à un certain nombre d'agents de santé qui vont se rendre en Corée du Sud à partir du second semestre de l'année 2018.

D'abord pour un renforcement de capacités comme déjà indiqué, mais ensuite pour permettre à ces futurs apprenants d'observer et de faire une prospection de ce qui se passe dans ce pays et par rapport à la culture entre le Sénégal et la Corée du Sud. Un pays qui, de 1960 à nos jours, est passé d'une Etat qui recevait de l'aide à un pays développé, la 11ème puissance économique mondiale.

Compte tenu des grands défis qui interpellent notre pays dans le domaine de la santé maternelle et néo-natale et le taux élevé de mortalité maternelle qui est d'ailleurs considéré comme l'un des taux les plus élevés d'Afrique, avec plus de 315 décès pour 100 mille naissances vivantes, ce protocole selon le médecin chef régional de Kaolack est venu pour renforcer les compétences du personnel médical et offrir en même temps des équipements et d'autres accompagnements qui permettront d'améliorer la santé maternelle et néo-natale dans les structures sanitaires des régions de Kaolack et Fatick.