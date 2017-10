Sénégal: Histoire de la presse féminine africaine - «Awa» s'expose a partir de ce 3 novembre

Si rien n'est fait d'ici là, les boulangers envisagent de ne pas fabriquer de pain les 1er et 2 novembre… Plus »

D'autres activités accompagneront le vernissage de l'exposition sur « Awa » prévu le 3 novembre prochain. Il s'agit d'une table-ronde sur « Les femmes et la presse au Sénégal » et une projection de trois films sur la vie des femmes à cette époque.

En effet, l'ouverture de l'exposition sera en ligne avec les contenus des magazines quand on sait que la revue a été numérisée en 2017 par l'Ifan. Selon Claire Ducournau de l'Université Paul-Valéry Montpellier 3, « il s'agit de mettre en lumière un objet qui est aujourd'hui méconnu et difficile à trouver ». L'exposition de « Awa » n'a pas été une mince affaire, selon Claire Ducourneau : « On a du mal à retrouver la collection entière qui est dispersée, avec des numéros qui étaient à l'Ifan, aux archives nationales, des numéros personnels conservés par Annette Mbaye ».

Si la première revue de la femme noire intitulée « Awa » (1964-1973), et créée par la première femme journaliste du Sénégal, Annette Mbaye d'Erneville, n'aura duré que neuf ans, elle a marqué l'histoire surtout celle féminine à travers ses 19 numéros. Et pour se remémorer de cette richesse culturelle, une exposition sur cette revue est prévue du 3 novembre prochain jusqu'au mois de janvier 2018.

En prélude à l'exposition sur « Awa », le premier magazine féminin francophone d'Afrique, qui se tient du 3 novembre jusqu'au mois de janvier 2018, les organisateurs non moins concepteurs scientifiques, Ruth Bush de l'Université de Bristol et Claire Ducournau de l'Université Paul-Valéry Montpellier 3 ont rencontré la presse hier, lundi 30 octobre, pour expliquer le sens de l'exposition.

