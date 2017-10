Sénégal: Biennale de Dakar édition 2018 - 75 artistes sélectionnés, dont 5 sénégalais

75 artistes, dont 5 Sénégalais, ont été sélectionnés pour l'exposition internationale de la Biennale 2018, intitulée «Une nouvelle humanité».

Le Dak'Art 2018 promet un certain nombre d'innovations : le Pavillon Sénégal, le Village des Enfants, etc. Le Rwanda et la Tunisie sont les invités d'honneur de cette 13ème édition qui a pour thème «L'heure Rouge», extrait d'une pièce de théâtre d'Aimé Césaire, qui nous appelle à prendre nos «responsabilités» et notre «destin en mains».

Cinq Sénégalais : Félicité Codjo Ségnan, Ibrahima Kébé, Cheikh Ndiaye, Alioune Badara Sarr, et Amadou Kane Sy, sur les 75 artistes originaires de «33 pays différents» et sélectionnés pour l'exposition internationale («Une nouvelle humanité») de la 13ème édition de la Biennale de l'art africain contemporain, qui aura lieu du 3 mai au 2 juin 2018 à Dakar.

La liste a été dévoilée hier, lundi 30 octobre, lors d'une conférence de presse au Musée des Civilisations noires, où le directeur artistique de la Biennale, Simon Njami, est revenu sur quelques-unes des innovations de ce Dak'Art, qui a pour invités d'honneur le Rwanda et la Tunisie. Le Pavillon Sénégal par exemple, qui sera confié au plasticien Viyé Diba, président de la Plateforme des Arts visuels du Sénégal, et qui va servir à montrer ce qui se fait en termes de création artistique au Sénégal, comme une «vitrine de choix de la créativité nationale».

La Secrétaire générale de la Biennale, Marième Ba Diop a aussi annoncé un certain nombre de formations consacrées à la propriété intellectuelle, en plus de quelques ateliers d'éveil destinés aux enfants qui auront leur «Village» à eux, et où l'on trouvera peut-être, comme dirait Simon Njami, des «Ndary Lo en puissance», référence au célèbre sculpteur sénégalais décédé récemment.

Au cours de cette conférence de presse, il a été justement été question de la façon dont la Biennale pourrait rendre hommage à des artistes comme lui, et comme Joe Ouakam. Pour cela, la Biennale a justement pensé à certains bâtiments officiels et autres «espaces nationaux» : l'Assemblée nationale par exemple.

Quant au thème de cette Biennale lui-même, disons qu'il rappelle forcément celui de la précédente édition. On reste sur le «symbole des couleurs», disait Marième Ba Diop. Car après Senghor et «La Cité dans le jour bleu», voici Aimé Césaire et «L'heure Rouge», un extrait de sa pièce de théâtre intitulée «Et si les chiens se taisaient».

«L'heure Rouge», parce qu' «il faut cesser de blâmer l'autre», dit Simon Njami, «même s'il n'a jamais été correct, et prendre son destin en mains». Pour Baïdy Agne, le président du Comité d'orientation de la Biennale, «L'heure Rouge» parle d' «émancipation», de «liberté» et de «responsabilité» ; autant de «questions très actuelles, qui interpellent tout le monde».

Au cours de cette conférence de presse, Simon Njami a salué l'engagement de l'Etat, qui a revu à la hausse la subvention accordée la Biennale, 500 millions de francs CFA, le «signe, selon lui, que la culture est au cœur des choses, et qu'elle n'est pas le parent pauvre des arbitrages budgétaires». Même s'il a tout de même regretté que Macky Sall ait fait moins bien que Senghor, par exemple, dont le budget pour la Culture tournait autour des «30%».

Le directeur artistique de la Biennale est aussi aussi revenu sur ses propos tenus juste avant la Biennale 2016 : «Ce sera la meilleure Biennale», disait-il à l'époque, juste assez pour faire jaser. Simon Njami persiste et signe, puisqu'il a encore annoncé que l'édition 2018 serait la meilleure. Ce que confirmera plus ou moins le ministre de la Culture, Abdou Latif Coulibaly : «la meilleure ou l'une des meilleures, parce que vous avez accepté de revenir ».

Grand Prix du président de la République pour les Arts et les Lettres : le 19 décembre

Le Grand Prix du président de la République pour les Arts et les Lettres sera remis le 19 décembre prochain. Le ministre de la Culture l'a annoncé hier, au cours de la conférence d'avant la Biennale 2018. Pour Abdou Latif Coulibaly, cette relance est le «point de départ d'une nouvelle politique culturelle».