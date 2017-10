Sénégal: Ouverture du musée des civilisations noires pour la biennale - Baïdy Agne dit «oui», Hamady Bocoum dit «non»

Le président du Comité d'orientation de la Biennale s'est montré très insistant lors de la conférence d'hier, lundi 30 octobre au Musée des Civilisations noires, qu'il rêverait de pouvoir ouvrir, comme l'ancien Palais de Justice l'an dernier, pour les besoins du Dak'Art. Juste assez pour irriter le Directeur général du Musée, Hamady Bocoum.

Le Musée des Civilisations noires a fait l'objet de toutes les convoitises, ou presque, lors de la conférence de presse d'hier, lundi 30 octobre, quelques mois avant la toute prochaine Biennale de Dakar. Le président du comité d'orientation de la Biennale, Baïdy Agne, n'a d'ailleurs pas hésité à demander au ministre de la Culture, Abdou Latif Coulibaly, de défendre cette cause-là auprès du chef de l'Etat, autrement dit que le Musée des Civilisations noires puisse accueillir la «Collection des Collectionneurs», un projet du plasticien El Sy, avec la collaboration des collectionneurs qui voudraient bien prêter quelques-unes de leurs œuvres pendant la Biennale.

A l'œuvre, un Baïdy Agne très insistant, qui laisse entendre que l'on arrivera peut-être à «ouvrir le Musée des Civilisations noires», après l'ancien Palais de Justice l'an dernier, réhabilité et rafraîchi pour les besoins de l'exposition internationale, qu'il va aussi accueillir cette année. Ce qu'il y a d'étrange, c'est que le Musée des Civilisations noires apparaît effectivement sur la liste des sites retenus pour la 13ème édition de la Biennale, à la page 9 du document remis à la presse.

Quant au forcing du président du Comité d'orientation de la Biennale, disons qu'il a tout simplement fini par agacer le Directeur général du Musée des Civilisations, Hamady Bocoum, que l'on a senti un peu énervé, et assez catégorique là-dessus, avec l'air de vouloir faire les choses dans les règles de l'art : «J'adore la Biennale, vous le savez bien, nous avons discuté, avec la Secrétaire générale, de la possibilité d'utiliser certains espaces, mais une chose est sûre, monsieur Agne, le musée ne sera pas ouvert pendant la Biennale. Le Musée sera ouvert avec une exposition consacrée aux civilisations noires. C'est une évidence. Ceci dit, nous pouvons discuter des modalités d'utilisation de certains espaces pendant votre manifestation, mais il est totalement exclu que le Musée soit ouvert pendant la Biennale, c'est une question de bon sens.»

Réponse du ministre de la Culture, Abdou Latif Coulibaly : «La disponibilité de Hamady Bocoum, c'est notre présence dans cette salle pour cette conférence de presse. C'est la preuve de sa bonne volonté. Il faut un certain nombre de précautions pour ce que vous (Baïdy Agne, Ndlr) avez demandé, mais je suis tout à fait convaincu qu'il va considérer votre demande. Je suis ministre de la Culture, et s'il faut arbitrer à un certain niveau, on verra ce qu'on peut dire ou faire, sans bousculer les règles qui sont établies. (... ) Il faut être prudent dans ce que nous faisons, et nous faisons confiance à Hamady Bocoum, qui nous dira en temps et lieu, quand est-ce que le Musée des Civilisations va effectivement être ouvert au public.»

Pour les autres sites, il s'agit de la Galerie nationale d'art, réquisitionnée pour une rétrospective consacrée à la Biennale, le Musée de l'Ifan, affecté aux cinq commissaires internationaux, le Musée des anciens combattants, le Musée Léopold Sédar Senghor, ou la «surprise» du chef, et certains bâtiments officiels... Comme le Centre international de Conférences Abdou Diouf (CICAD), le Conseil économique social et environnemental (CESE) l'Assemblée nationale, où l'on devrait pouvoir rendre hommage aux artistes qui nous ont quittés, «moins leur personne que leurs œuvres», pour reprendre les propos de la Secrétaire générale de la Biennale, Marième Ba Diop.

On ne parle évidemment pas de l'ancienne gare, réaménagée pour être le Village de la Biennale en 2016, et qui héberge désormais le projet du TER, le Train Express Régional. Connu pour ne pas avoir sa langue de poche, et avec ce même ton toujours très provocateur, ironique par endroits, le directeur artistique de la Biennale, Simon Njami, ne s'est pas gêné pour laisser entendre que les «gestionnaires» de la gare venaient tout simplement de se «rendre compte qu'ils en avaient une».