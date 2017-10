Sénégal: Destruction à grande échelle du couvert végétal en zone de frontière à Sédhiou

En visite de travail de quelques heures hier, lundi 30 octobre, dans la région de Sédhiou, le ministre de l'Environnement et du Développement durable, le professeur Mame Thierno Dieng, a constaté de visu l'ampleur de la destruction en cours du couvert végétal.

Les points névralgiques se situent en zone de frontière avec la Gambie. Pr Mame Thierno Dieng promet d'organiser la riposte contre les délinquants de la forêt pour «nécessité de survie». La promotion du développement local pour mettre les populations à l'abri de la corruption et le renforcement de l'effectif et des moyens d'intervention sont envisagés comme ultime recours pour faire face à une forêt en péril.

Qui peut encore douter de l'ampleur des coupes illicites d'espèces végétales protégées en Casamance ? C'est loin d'être le ministre de l'Environnement et du Développement durable. En visite de travail hier, lundi 30 octobre, dans la région de Sédhiou, Pr Mame Thierno Dieng et la forte délégation qui l'accompagnait ont posé le regard sur des troncs d'arbre fraîchement abattus, les branchages en séchage sur le tapis vert et constituant un foyer potentiel de départ des feux de brousse. Nous sommes en plein cœur des massifs forestiers de Diambaty, à la croisée des chemins entre le Sonkodou, Médina Yoro Foula et la frontière avec la Gambie. Ici, les dégâts sont incommensurables, constate le ministre de l'Environnement et du Développement durable, le Pr Mame Thierno Dieng. «Ce que nous avons vu et constaté sur le terrain témoigne de l'ampleur du phénomène. Et ce que nous avons vu n'est que la partie visible de l'iceberg car nous ne pouvons pas visiter toute la forêt casamançaise. Nous sommes au pied d'un arbre qui a été abattu».

Et le ministre de poursuivre, sur un air de désolation: «ils ont emporté la partie qui les intéresse et le reste est là, il va s'assécher et constituer des départs de feux de brousse. Nous nous battons pour mettre fin à ces coupes abusives qui peuvent avoir des conséquences dramatiques dans l'immédiat et dans le futur parce qu'il s'agit de la compromission de la ressource vitale et pérenne qui est la ressource forestière. Le président de la République, Macky Sall, m'a fait prendre conscience de l'urgence que constitue ce fléau. Et, ce n'est que quand je suis arrivé sur le terrain que je me suis rendu de cela», relève-t-il. Déjà fragilisées par leurs faibles revenus, face à un quotidien austère à gérer, nombreuses sont les populations locale à se verser de plus en plus dans le trafic de bois.

En réponse, le ministre propose une promotion du développement local. «Il s'agit des enjeux de survie, parlant des ressources forestières. Et, moi, je m'évertuerai à lutter contre le phénomène. Je pense que parmi les stratégies, il y a une nécessité de promotion du développement local des populations pour les mettre à l'abri d'une certaine vulnérabilité économique qui les rend corruptibles», a indiqué le Pr Mame Thierno Dieng.

Mettre les populations à l'abri de la corruption et renforcer les moyens d'intervention :

Le manque de moyens d'intervention et la faiblesse des effectifs ont été également soulevés. Et le ministre de l'Environnement et du Développement durable reconnait ces contraintes. «Le travail abattu par nos agents contraste avec l'insuffisance des moyens à la fois humains et matériels pour réussir ces réalisations. Pour toute la région, ils ne sont pas très nombreux. Et parmi eux, certains n'ont même pas les moyens de se déplacer dans ces zones. Et, malgré tout, ils font des résultats. Ils ont pris des troncs d'arbre et n'ont pas les moyens de les transporter. Tout cela, il faut le reconnaitre et travailler à améliorer les stratégies. C'est le lieu de remercier le colonel Bïdy Bâ (Directeur des Eaux et forêts, ndlr) et l'inspecteur Djimanga Diédhiou (IREF de Sédhiou, ndlr) ainsi que leurs agents pour leur engagement citoyen pour la protection de nos ressources».

Auparavant et dès son arrivée dans la capitale du Pakao, le ministre de l'Environnement a visité les travaux de construction en cours de l'Inspection régionale des Eaux et forêts (IREF) de Sédhiou et les saisies stockées à la Brigade régionale forestière. Les agents ont sollicité que leur soient restituées des parts sur les saisies de bois pour renforcer leurs moyens d'intervention.

Sédhiou - Les interventions de l'inspection forestière en chiffre : Bien, mais peut mieux faire avec les moyens et les effectifs attendus

Nonobstant leurs maigres moyens d'intervention relevés à chaque occasion, les agents des Eaux et forêts de Sédhiou peuvent se targuer de quelques réalisations à leur actif. Avec les 112 procès-verbaux dressés depuis le début de l'année 2017, avec à la clé des saisies importantes de bois, l'Inspection des Eaux et forêts de Sédhiou reste dans la dynamique d'une traque sans merci contre les ennemis de la forêt. Celle-ci semble être en sursis eu égard à l'ampleur des dégâts enregistrés surtout, en zone de frontière nord de la région de Sédhiou.

Au titre de l'année en cours, les agents des Eaux et forêts de Sédhiou ont dressé 112 procès-verbaux, incriminant au moins 95 personnes impliquées dans les coupes et trafics de bois. Parmi eux, 11 personnes déférées au parquet de Kolda, renseigne une source proche de l'Inspection régionale des Eaux et forêts de Sédhiou. Le commandant Djimanga Diédhiou, inspecteur régional des Eaux et forêts de Sédhiou et le lieutenant Demba Ndong, chef de la Brigade régional forestière ont réitéré leur ferme engagement à envoyer en chômage les délinquants en service régulier de coupe illicite de bois. «Nous sommes prêts à passer des nuits entières et des jours en plein cœur des forêts et en toutes saison, rien que pour traquer et embastiller les ennemis de la nature. C'est notre mission régalienne et nous allons y veiller en permanence. Que les délinquants se le tiennent pour dit», ont déclaré les responsables en charge de la protection des forêts à Sédhiou.

Cette année, 05 sorties conjointes ont été effectuées avec d'autres forces armées, 112 charrettes sont immobilisées ainsi que 32 chevaux et 86 ânes utilisés dans le convoiement des produits, rapporte l'Inspection régionale des eaux et forêts (IREF) de Sédhiou. Au cours de cette même période, 29 comités de luttes ont été créés et 20 redynamisés pour un meilleur fonctionnement sur le terrain. Au sujet de la sensibilisation des masses sur l'urgence de la protection du couvert végétal, 03 émissions radiophoniques sont réalisées pour sensibiliser les populations, a déclaré l'inspecteur Manga de l'IREF de Sédhiou. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable en visite de travail hier, lundi 30 octobre 2017, dans la région de Sédhiou promet de les renforcer en moyens et en effectif pour un déploiement massif contre les ennemis de la nature.