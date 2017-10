Sénégal: Revenus tirés du secteur extractif - Le secteur minier, 1er contributeur avec un total de 107,4 milliards

Si rien n'est fait d'ici là, les boulangers envisagent de ne pas fabriquer de pain les 1er et 2 novembre… Plus »

Sur les 116,8 milliards FCFA de revenus tirés du secteur extractif en 2016, précise le rapport, 105,9 milliards FCFA sont allés directement dans le budget de l'Etat. Le reste des revenus est réparti entre les fonds alloués à l'UEMOA et à la CEDEAO, le compte d'exploitation de la société nationale Petrosen, les fonds propres des organismes collecteurs et des caisses de sécurité sociale, et les dépenses sociales.

Le rapport indique que les revenus générés par le secteur extractif totalisent un montant de 116, 8 Milliards de FCFA pour l'année 2016. D'après l'étude, l'évolution des revenus générés par le secteur extractif entre 2014, 2015 et 2016 s'explique par plusieurs facteurs. Il s'agit, entre autres, de l'augmentation de l'or produit et exporté par Sabodala Gold Operations SGO (217 652onces exportés en 2016 contre 193 218 onces exportés en 2015), de l'augmentation des productions de la cimenterie Dangote, des Industries Chimiques du Sénégal, de Grande Côte Operations, du recouvrement des reliquats de paiements au titre de la redevance minière auprès de certaines entreprises minières, de l'augmentation des impôts sectoriels notamment la redevance minière qui passe de 9 667 334 020 FCFA en 2015 à 16 300 254 181 FCFA en 2016.

