Sénégal: Port autonome de Dakar - 388 Cdi annules et 28 Cdd non renouvelés

Les travailleurs du Port Autonome de Dakar (PAD) sont remontés contre leur nouveau Directeur général (Dg), Aboubacar Sédikh Beye qu'ils taxent d'être un «promoteur du chômage».

388 Contrats à durée indéterminée (CDI) et 28 Contrats à durée déterminée (CDD) signés avant le départ l'ex-Dg du PAD, Cheikh Kanté, sont toujours en attentes. Et les concernés se demandent «à quand le renouvellement?» Hier, lundi 30 octobre, lors d'une conférence de presse, par la voix de leur porte-parole, Idrissa Sow, les travailleurs du PAD ont dénoncés les décisions «arbitraires» du Dg du Port et entendent bien faire valoir leurs droits.

Pour cela, ils comptent mener le combat et cela par tous les moyens et n'accepteront point d'être l'agneau de sacrifice. Car, il est inconcevable, selon eux, que la signature de l'ancien directeur Cheikh Kanté soit valable pour certains et non pour d'autres. «Nous ne pouvons plus rester mutins, suites aux décisions arbitraires prises par le nouveau Directeur général remettant en cause les contrats dont l'autorité compétente avait déjà pris l'acte. Nous interpellons Aboubacar Sédikh Bèye et l'invitons à revenir dans l'immédiat sur sa décision, compte tenu des effets juridiques du CDI tels que l'irrévocabilité», a mentionné Idrissa Sow.

Et de poursuivre: «nous n'accepterons pas qu'on nous sacrifie, nous jeunes de Fatick. Car, il y a des jeunes qui ont fait des mois et des années dans le port, leurs contrats sont à termes depuis les mois passés et le nouveau Dg tarde à signer». Et, pourtant, décale-t-il, «il y a certains responsables du Parti (Alliance pour la République -APR-, ndlr) qui ont fait des listes pour qu'on recrute leurs militants. Nous pouvons citer Mimi Touré, Amadou Ba, Matar Ba, Farba Ngom... ». C'est pourquoi Idrissa Sow et Cie exigent, sans condition, du nouveau Directeur général du port «de se référer au principe de continuité du service public qui confère à l'employé le droit de bénéficier, en contrepartie de ses compétences, des contrats (CDD ou CDI).»

Par ailleurs, pour Ahmed Dionne, agent administratif au PAD, il est inacceptable que le nouveau Dg se permette d'antidater une décision portant annulation des CDI et CDD. Il appelle le président Macky Sall à prendre ses responsabilités face à cette situation. Car, selon les travailleurs du PAD ressortissants de la région de Fatick, d'ici vendredi 03 novembre prochain, si la situation n'est pas régularisée, ils se feront entendre et interdiront toute manifestation politique de l'APR à Fatick, fief du président Macky Sall. «Tant que le tire n'est pas rectifié, aucune manifestions politique ne se tiendra sous nos cieux, même celle de président Macky Sall. Et nous allons voter sanction lors de la présidentielle de 2019 si toutefois cette stratégie d'élimination de ces pères et soutiens de famille est mise ne œuvre. Nous les déclarons tous «persona non grata», ont-ils laissé entendre.

A noter que la conférence de presse de ces travailleurs s'est déroulée dans un désordre absolu, avec une ambiance très tendue en ce sens que les organisateurs étaient eux-mêmes en désaccords. Ils ont failli même en venir aux mains, pour des raisons non révélées.