Sénégal: Christophe Bigot - «Le travail contre le terrorisme se fait dans la discrétion»

L'accompagnement des étudiants Sénégalais se fera aussi par l'assouplissement de la procédure et l'instauration d'équipes de conseil chargées d'orienter les étudiants sur les démarches à suivre. La systématisation des visas de circulation et la hausse de la durée du séjour pour les étudiants sénégalais ayant séjourné en France sont aussi des réformes prévues par l'ambassadeur de la France au Sénégal, Christophe Bigot. Le retour au bercail sera aussi promu par le financement de projets, a promis la représentation française. Au total, 10.000 étudiants sénégalais séjournent présentement en France, selon Christophe Bigot.

C'est pour cela dit-il, la France se garderait de rendre publics des messages d'alertes à ses ressortissants. «Je vous invite à regarder le site conseil aux voyageurs de l'ambassade de France où sont les conseils que nous donnons à notre communauté. Vous verrez que nous n'avons pas véhiculé ces messages d'alertes », dit-il. En plus de la discrétion, il est aussi nécessaire de miser sur la prévention pour lutter contre le terrorisme, a souligné le diplomate français. « Personne n'est à l'abri d'attentats. Mais, ce qui est essentiel, c'est de pouvoir prévenir ces attentats. Cela repose sur la coopération avec des partenaires et la France en fait partie. Il est essentiel aussi de favoriser la coopération avec les pays voisins. C'est ce travail fait avec une extrême vigilance qui permet d'endiguer le terrorisme », a-t-il dit. Disant avoir confiance aux forces de renseignements sénégalais, l'ambassadeur français a trouvé aussi nécessaire de combattre le discours terroriste en changeant le message de la haine souvent véhiculé.

