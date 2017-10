Sénégal: Croissance économique du pays - Le FMI prévoit un taux de 7% sur la période 2018-2019

Si rien n'est fait d'ici là, les boulangers envisagent de ne pas fabriquer de pain les 1er et 2 novembre… Plus »

Pour sa part, le Directeur adjoint du département Afrique du Fmi, Roger Nord, recommande au Sénégal de stabiliser sa dette. «Notre conseil, c'est de s'assurer que les dettes restent à des niveaux gérables. Au Sénégal, vous avez une notation de risque de prise de dette très basse. Notre conseil, c'est de s'y tenir et de limiter le déficit budgétaire aux normes de la zone c'est-à-dire de 3% d'ici 2019 et de maintenir le niveau de dette au niveau actuel», a-t-il recommandé.

«Au Sénégal, avec la poursuite de la bonne mise en œuvre du Plan Sénégal Emergent, la croissance est attendue à 7% en moyenne sur la période 2018-2019», indique-t-elle. Selon elle, pour maintenir l'élan de la croissance à moyen terme, les réformes doivent être étendues pour promouvoir le développement des Petites et moyennes entreprises (Pme) et mobiliser l'investissement direct étranger afin d'assurer une productivité compétitive au plan mondial.

