Cameroun: Musique - J-jack arrive bientôt avec « qu'est ce que tu veux »

A son jeune âge , l'artiste J-jack a déjà a son actif plusieurs faits de marques qui lui présagent un avenir des plus radieux car juste après la sortie de son premier opus, J-jack a entamé une mini tournée africaine qui l'a amené tour a tour au Togo au Mali , au Sénégal et en cote d'ivoire. Il faut ajouter que lors de son séjour ivoirien, J-jack a été sollicité par la diva de la chanson ivoirienne

A ses 21 ans notre jeune artiste attiré par le gout de l'aventure va laisser tomber la chorale de son église pour entrer au studio histoire de réaliser ce rêve d'enfance : devenir chanteur. Arrivé au studio, il va améliore plusieurs chansons qu'il a lui-même composé durant ses années a la chorale pour en faire de vrai tubes. Les titres tels que « vivre seul », « Julie », « dulcinée » sont dans ce registre la. C'est ainsi qu'il va sortir du studio avec un album de dix titres dans lequel l'artiste qui porte désormais le nom de J-jack chante essentiellement pour l'amour on y retrouve des titres phares tels que « mariage », « pardon », « regret » et « dulcinée ».

Son nom résonne de plus en plus dans les couloirs de la musique camerounaise, ses chansons aussi.

