Hier lundi 30 octobre 2017, a eu lieu dans la capitale, un mémorandum d'entente entre le géant informatique américain Microsoft, et le ministère de l'Enseignement supérieur. Et pour représenter les deux parties, Jacques Fame Ndongo pour le gouvernement camerounais, et Simon Ouattara, directeur Secteur public, Microsoft Afrique de l'Ouest, de l'Est, du Centre et de l'Océan indien.

A en croire Jacques Fame Ndongo, la convention de partenariat signée hier à Yaoundé, vise : faciliter l'acquisition des terminaux (ordinateurs et tablettes) d'accès à l'économie numérique aux étudiants et aux enseignants ; développer la connexion numérique des universités publiques et privées en facilitant leur accès à l'Internet haut débit ; développer l'infrastructure physique des universités par la mise en place et l'interconnexion des réseaux locaux des universités ; développer les contenus numériques pour promouvoir le E-learning et l'enseignement à distance ; développer les compétences et l'expertise nationales dans le domaine scientifique.

« En effet, à la faveur de ce mémorandum d'entente et des accords annexes qui l'accompagnent, Microsoft équipera chacun des ordinateurs, objets de la donation présidentielle, par un système d'exploitation Windows 10 et du logiciel de productivité Office 365, au coût symbolique de 1 dollar pour chaque logiciels, soit 1% du coût réel de ces produits », a précisé le Minesup.

Pour Simon Ouattara de Microsoft, la convention de partenariat signée, contribuera à l'amélioration de la qualité du système éducatif camerounais, conformément aux plus récentes avancées technologiques de l'heure, de même qu'elle aidera à la promotion de l'économie numérique.

Et l'éternel flou sur la disponibilité des 500 mille ordinateurs ?

Il y a quelques mois, voyant le scepticisme gagner les étudiants, le Minesup a déclaré que les 80 000 premiers ordinateurs leur seraient remis en novembre 2017. Seulement, hier lundi, Jacques Fame Ndongo à la stupeur générale, a lors de la signature de convention de Yaoundé, annoncé que le « don » présidentiel, s'étend aux étudiants inscrits en 2017 - 2018, sans toutefois indiqué si, le nombre d'ordinateurs à répartir, est passé du simple au double, ou alors, de combien il a augmenté. Malgré les nombreuses relances des journalistes l'invitant à clarifier la situation, le ministre de l'Enseignement supérieur s'est refugié comme d'ordinaire, dans ses concepts savants, en parlant de « bonus présidentiel » accordé aux étudiants.

Pour le reste, Jacques Fame Ndongo a indiqué que les ordinateurs seraient entièrement remis à tous les étudiants, jusqu'au mois de juin 2018. Autant de choses qui renforcent le sentiment de doute qui anime depuis fort longtemps, les étudiants. D'autre part, certains accusent le Minesup d'étirer volontairement la période de répartition des ordinateurs pour l'approcher de l'élection présidentielle de 2018, et ainsi manipuler les jeunes au profit du candidat Paul Biya dont le chancelier des Ordres académiques ne s'embarrasse d'aucun scrupule pour dire qu'il s'agit d'un don présidentiel, alors qu'il est question de fonds publics, d'un emprunt de 75 milliards FCFA que le Cameroun devra rembourser à la Chine pendant 25 ans.