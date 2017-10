Cameroun: A la découverte de Christiane MOUKORY - L'une des plus belles voix du gospel!

interview

Bonjour Christiane Moukory ! Pouvez-vous, vous présenter à nos internautes?

Christiane Moukory est une artiste musicienne qui a décidé de mettre son talent au service de l Éternel. Je suis également mariée et mère de 3 enfants. Je suis enfant de Dieu

Comment s'est faite votre rencontre avec le Seigneur Jésus? Et qu'est-ce qui vous a amenée à chanter pour Lui?

Je suis née dans une famille chrétienne. Notre mère nous a montré très tôt le chemin du Seigneur. Mais c'est plutôt à l'âge de l'adolescence que je m'engage personnellement à suivre Christ. À un moment je rends compte que ma vie n'aura aucun sens sans Jésus. Quelques temps après je fis la rencontre de plusieurs jeunes qui servaient également le Seigneur d'où mon épanouissement en tant qu'enfant de Dieu.

Ce qui m'amène à chanter pour Dieu c'est tout simplement qu'à un moment donné j'ai ressenti cet appel au fond de moi . Je crois que j'ai quelque chose de lui et en retour je mets cela à son service. Aussi les louanges et adoration sont pour moi je dirai "the place to be" comme un refuge, là où je me sens bien et me livre totalement à lui.

Nous apprécions beaucoup votre nouvel album « E se ndolo », pouvez-vous nous parler des circonstances dans lesquelles vous l'avez enregistré ?

L'album Esè Ndolo a été enregistré en 2 ans. Periode où je n'étais pas au top physiquement. Et pour cela, je tiens sincèrement à saluer la patience de mon arrangeur, Hervé Ngombi, qui a su bien exploiter les séances d'enregistrement. Il a su coulé dans mon filling , apporter de sa compétence et de son expérience ce qui a vraiment facilité les choses. Nous avons plutôt passé de bons moments.Aucune oeuvre n'est parfaite. Mais Je bénis le Seigneur pour le résultat que nous avons pu obtenir. Que toute la gloire lui revienne.

Le public a-t-il réservé un bel accueil à ce travail?

Ce que j'ai déjà reçu comme écho jusqu'ici m'impressionne beaucoup car malgré les appréhensions que je me faisais sur le fait que la quasi-totalité de l'album est chanté en langue "Douala" , le public est plutôt très réceptif à la mélodie..

Je sais une chose, c'est que j' y ai mis tout mon coeur. Dans cet album, c'est mon coeur qui chante. C'est une partie de moi que j'ai donné. Et je pense que ce qui vient du coeur produit toujours quelque chose dans le coeur de celui qui le reçoit.

Quel est le secret de votre imposante et impressionnante voix qui parfois est comparée à celle de Charlotte Dipanda?

C'est vrai que ma voix est parfois comparée celle de Charlotte Dipanda. C'est une grande soeur dans la musique et très talentueuse mais je dirai que ma voix est un don venu du ciel. C'est une grâce.

Enfin, à quoi devons-nous nous attendre dans les jours à venir?

La prochaine étape sera la réalisation du vidéogramme du titre phare WELISANE et également la suite de la promotion de l'album.: Spectacles et soirées dédicace en vue.