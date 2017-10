Burkina Faso: An III de l'insurrection populaire - La nation a commémoré ses martyrs

Ainsi donc, ce mardi 31 octobre 2017, la nation entière par cette cérémonie de dépôt de gerbes, a rendu hommage à ses valeureux fils et filles, à ses victimes, martyrs et héros nationaux de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 et a exprimé sa compassion aux blessés.

Cette insurrection est un point de départ important pour les jeunes générations qui viendront. Ils verront donc à travers cette journée, la justification de la fermeté du peuple burkinabè. C'est un évènement qui achevé de convaincre plus d'un que plus rien ne sera comme avant», a martelé Simon Compaoré.

«Trois ans ce n'est pas trop parce que le peuple veut la démocratie, la liberté et la justice et c'est pour cela que le gouvernement tient à ces séries d'activités pour que l'ensemble des contributions puissent aboutir à la volonté du peuple», a ajouté le ministre Sawadogo.

Tout comme M. Tamboula, beaucoup de Burkinabè espèrent que justice soit rendue aux martyrs de la république. Qui a tiré, qui a commandité, pourquoi et à quelles fins ? Autant de questions que se pose Oscibi Juan, artiste musicien et victime.

