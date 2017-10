Sénégal: Plaidoyer pour le bitumage du tronçon Firgui-Dialacouna

Si rien n'est fait d'ici là, les boulangers envisagent de ne pas fabriquer de pain les 1er et 2 novembre… Plus »

"Il est temps que cette route soit bitumée, car il y va de la sécurité des populations (...). Le grand pont du Bambalong est en état de délabrement avancé et a fait dans le passé plus de 45 victimes par noyade en tentant de le traverser", a encore dénoncé le maire de Kaymor.

"Aujourd'hui, nous refusons la réhabilitation, parce que cette piste est plus ancienne que beaucoup de pistes qui ont été créées récemment et bitumées, a-t-il déploré.

En ralliant Dialacouna par Kaolack, il faut traverser la commune de Ndoffane et le département de Nioro du Rip avant d'atteindre le village de Firgui. A partir de là, il faut emprunter une piste en latérite, sablonneuse, poussiéreuse et pleine de nids de poule qui obligent les voitures de la délégation à faire des zigzags pour ne pas se retrouver piégées.

