Cameroun: Marathon international citysport-asics de Douala - Tout est prêt !

Les préparatifs de la première édition du marathon international de Douala qu'organise Tara sport en partenariat avec City sport et la marque Asics vont de bon train et c'est la raison pour laquelle les organisateurs de cet événement qui est une grande première dans la ville de Douala ont tenu à convoquer une fois de plus les journalistes afin de faire le point et donner les derniers détails sur la journée du 29 octobre , jour de marathon.

Pendant qu'à travers le monde les athlètes conviés à ce rendez-vous affûtent leurs armes, le comité d'organisation du marathon avec à sa tète sa présidente Annie Eliane Nana ont mis les petits plats dans les grands pour faire de cette première édition du marathon de Douala une véritable réussite. « Nous avons mobilisé toutes les compétences et tous les moyens nécessaires afin que tout se passe dans de bonnes conditions et avons déjà fait le maximum » dit elle.

Ange Sama son vice-président qui est un habitué de ce genre de rendez vous de par son expérience qui lui aussi était présent à ce point de presse a tenu lui aussi à rassurer les journalistes curieux de savoir ce qui était déjà fait de façon concrète. « Sur le plan technique, l'équipe est en train de faire un travail remarquable... c'est une fierté et une fête pour l'athlétisme camerounais... Nous avons pris toutes les dispositions aussi bien sur le plan sécuritaire que sur le plan médical et nous allons jeter tout ce que nous avons comme énergie dans l'organisation de cet événement et je peux vous rassurer que si nous n'étions pas prêts, nous n'aurions pas donné ce point de presse » a-t-il déclaré aux hommes de médias.

Il faut noter que les premières délégations d'athlètes étrangers arrivent dès ce mercredi 25 octobre il s'agit de celles venant du Tchad, du Togo et du Liban.