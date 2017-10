Congo-Brazzaville: Rentrée littéraire - Une première édition réussie

L'événement a donné lieu, du 26 au 28 octobre à Brazzaville, à la présentation et la dédicace d'oeuvres de plus d'une vingtaine d'écrivains.

La première édition de la rentrée littéraire du Congo avait pour thème « Découvrir le livre et l'auteur congolais ». Durant trois jours, les hommes de lettres venus de Pointe -Noire et de Brazzaville ont animé tour à tour différentes tables rondes à la bibliothèque nationale.

Au théâtre, la présentation du Prix des cinq continents et de l'association Culture Elongo a été faite par Omer Massoumou, suivie de celle de l'ouvrage Labyrinthes de Florent Sogni Zaou.

Au deuxième jour, trois tables rondes ont été animées par différents poètes, entre autres, Alima Madina avec son roman Survie ; Sokate Mavouba, Et que les ténèbres soient ; Avenir Blaise Diabankana, Lettres aux sentiments; et Abraham Ibela, La tête au ciel, les pieds sur terre. « Des vers pour sévir, des vers pour servir, des vers pour séduire », tel a été le thème choisi en poésie.

Les écrivains Moundelé Ngollo et Rachel Victorine Taty ont exposé sur « Autopsie d'une société en déliquescence » aux côtés de M. Poaty, représentant de l'association Pointe-Noire Dynamique Culturelle et les Editions LMI de Pointe-Noire. L'écrivaine Rachel Victorine Taty a débattu sur son livre intitulé L'unité de production informelle et la comptabilité : Expérience du Congo. Pour elle, une grande partie des acteurs du secteur informel évoluent dans la précarité par manque de suivi économique de leurs activités.

Les romanciers Ninel Nsiloulou dans Innocence volée ; Khali Tchikati avec Sodou, le bébé de la décharge publique ; Willy Gom Louézie, la fille soldat ; et Fidèle Youlou, la Bible déchirante, ont par contre défendu leurs œuvres littéraires à la troisième table ronde.

Organisée par le Pen Congo Brazzaville sous le patronage du ministère de la Culture et des arts, cette première édition a eu pour objectif de promouvoir la littérature et la liberté de presse, la création des cadres de réflexion et de rencontres entre les écrivains, enseignants, chercheurs ainsi que les hommes de presse.

Le prochain rendez-vous est prévu du 25 au 28 octobre 2018.