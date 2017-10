Congo-Brazzaville: Diplomatie - La Turquie entend fructifier davantage sa coopération avec le pays

L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Can Incesu, a souligné la bonne santé des relations bilatérales entre les deux pays, à l'occasion de la commémoration, le 30 octobre à Brazzaville, du 94e anniversaire de la proclamation de la République de Turquie.

La République de Turquie a été proclamée le 29 octobre 1923. La cérémonie organisée à Brazzaville a mobilisé, autour de l'ambassadeur turc, des membres du gouvernement, des diplomates accrédités au Congo et plusieurs invités de marque. Dans son discours, Can Incesu a assuré que son pays est déterminé à développer davantage ses relations avec le Congo au-delà du niveau actuel. « Le Congo est notre deuxième partenaire commercial dans la zone CEEAC après l'Angola. Il est considéré comme l'un de nos partenaires économiques importants en Afrique», a-t-il fait savoir. « Notre coopération intergouvernementale progresse. Nous avons réalisé ou prévoyons de réaliser, jusqu'à la fin de l'année, des échanges entre un certain nombre d'institutions congolaises et leurs contreparties turques, notamment dans le domaine de la diplomatie, de la santé, des douanes, de la fonction publique, des affaires foncières, de la liberté de communication », a ajouté l'ambassadeur.

Les relations bilatérales entre la Turquie et le Congo témoignent, a-t-il souligné, de la vitalité des liens d'amitié et de coopération entre les deux pays, matérialisés par l'existence de plusieurs accords de coopération signés dans divers domaines. Parmi les nombreux acquis de cette coopération, il a cité, entre autres, la reconstruction de l'hôtel Mbamou Palace et le Centre de conférences internationales de Kintélé. En outre, il a exprimé sa satisfaction de « voir tourner à plein régime » ce centre de conférences, devenu depuis quelques temps un outil important de la diplomatie congolaise et régionale.

L'ambassadeur s'est félicité aussi de la tenue des élections législatives et locales de juillet dernier au Congo qui se sont déroulées dans un climat serein.

« Le Sénat, l'Assemblée nationale et le gouvernement nouvellement constitués se sont rapidement saisis des questions importantes du moment, notamment la poursuite des pourparlers avec le Fonds monétaire international et la recherche d'une issue paisible aux affrontements du Pool. Nous suivons avec un intérêt les efforts menés par les autorités congolaises sur ces deux questions », a précisé le diplomate turc.

Pour ce qui est des relations internationales, il estime que la tenue à Brazzaville de la réunion du Comité de haut niveau de l'Union africaine pour la Libye et le septième sommet ordinaire des chefs d'Etat et de gouvernement de la Conférence internationale sur la région des Grands lacs, « rappellent l'importance du Congo sur l'échiquier africain ». Hormis les bourses turques octroyées régulièrement aux jeunes Congolais, l'ambassadeur a certifié que son pays continuera à former chaque année quatre sous-officiers de police congolais.

Hommage à Mustafa Kemal Atatürk

Dans son discours, l'ambassadeur a souligné les fondements et les valeurs républicaines auxquelles est attaché le peuple turc avant de rendre hommage à Mustafa Kemal Ataturk, fondateur de la République de Turquie qui déclarait, a-t-il repris, « La liberté et l'indépendance sont le caractère de la nation turque. Sans liberté, c'est la mort et la destruction. La souveraineté appartient incontestablement au peuple ».

Concernant la politique étrangère de la Turquie, il a fait savoir qu'elle est fondée sur le principe « paix dans la patrie, paix dans le monde ». Dans ce cadre,a-t-il expliqué: « la Turquie mène une politique étrangère de portée mondiale et elle fait partie intégrante de l'Europe et de presque toutes les institutions européennes. La Turquie s'applique aussi à développer davantage son rôle en Afrique ».

Pour sa part, le président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan, a célébré de tout cœur cette fête et a présenté ses sincères remerciements à tous les amis qui partagent l'enthousiasme de la Turquie en cette journée honorable.

Il a rappelé dans son message que la lutte pour l'indépendance lancée par la nation turque sous le leadership de Gazi Mustafa Kemal, en 1919, s'était transformée en victoire. Par cette lutte, la Turquie assure, selon lui, non seulement la sécurité de ses propres citoyens mais contribue également à la sécurité mondiale.