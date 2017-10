Congo-Brazzaville: Nations unies - Irina Bokova réaffirme les valeurs de l'Unesco

Pour la première journée de la rencontre internationale, les mandats de différents organes ont été renouvelés. La Marocaine Zohour Alaoui, ambassadrice et déléguée permanente du Maroc auprès de l'Unesco, a été élue présidente de la 39ème conférence générale en remplacement du Namibien Stanley Mutumba Simataa, vice-ministre de l'information et communication de son pays.

Pour sa dernière session, elle a évoqué dans son discours les défis auxquels fait face l'Unesco après le retrait des Etats-Unis et d'Israël de l'organisation internationale. "Nous ouvrons cette nouvelle session de la Conférence générale à un moment historique pour notre organisation. C'est un moment de réflexion sur les risques et sur les opportunités du monde, et sur les meilleurs moyens d'y répondre », a-t-elle déclaré. Pour la directrice générale, il s'agit d'"un moment de clarification, aussi, sur les missions et des objectifs de l'Unesco".

Les 195 Etats-membres de l'Unesco vont se réunir jusqu'au 14 novembre au siège de l'organisation à Paris pour voter son budget et fixer ses orientations pour les deux ans à venir. La République du Congo y est représentée par le ministre de l'Enseignement supérieur, Bruno Jean-Richard Itoua. La conférence générale de cette année revêt une importance particulière, d'autant plus que la nouvelle directrice générale, Audrey Azoulay, sera installée dans ses fonctions, succédant à Irina Bokova.

