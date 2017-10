Congo-Brazzaville: Football d'élite - V Club Mokanda retrouve la Ligue 1

Après une année passée en ligue inférieure, le club a réussi sa montée le 29 octobre, en s'imposant face au FC Nathaly's, 2 buts à 1, au Complexe sportif de Pointe-Noire en match retour des barrages. A l'aller le score était vierge.

Le grand public sportif ponténégrin a répondu massivement présent au dernier rendez-vous de la saison sportive 2016-2017. Celui-ci mettait aux prises deux clubs de la Ligue de football de Pointe-Noire, à savoir le FC Nathaly's, 16e à l'issue du championnat national Ligue 1 et V Club Mokanda, 1er de la Ligue 2 nationale. Ces matches de barrage ont été organisés par la Fédération congolaise de football (Fécofoot) en aller-retour afin de déterminer les clubs qui feront partie des 16 meilleurs qui joueront la Ligue 1 la saison prochaine.

En effet, déterminé à se maintenir en Ligue 1, le FC Nathaly's a ouvert le score à la 15e minute par l'entremise de Fennech Nkoua. V Club Mokanda, très serein, est resté fixé vers son objectif et, dans cette envie de gagner, a rétabli l'équilibre à la 34e minute, par l'intermédiaire de Darcy Bantantou sur penalty. Les deux équipes se séparent à la pause sur un but partout. De retour sur le terrain, encore plus déterminantes, les deux formations ne parviennent pas à trouver la faille. C'est à 9 minutes de la fin de la rencontre que Chico Mombo du FC Nathaly's marque contre son camp et donne l'avantage aux V Clubiens de retrouver la Ligue1.

Rappelons que V Club Mokanda a été relégué en Ligue 2 en fin de saison 2015-2016 tandis que la même saison, il a participé à la la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF). V Club Mokanda est l'une des équipes les plus populaires de Pointe-Noire, elle doit sa victoire à son public très enthousiasmé qui l'a soutenu jusqu'au bout. Nathaly's, qui a également fait un demi-tour, redescend en Ligue 2 après une année d'aventure en Ligue1. Cette équipe était dernière à la fin de la phase aller du championnat national avec 10 points, avant de ressaisir à la phase retour en se classant 16e barragiste. Mais les jeunes ont gâché la fête en s'inclinant 1-2 alors qu'en match aller, ils avaient fait un nul de zéro but partout.

À la fin de la rencontre, le capitaine de V Club, Ndomba Mabiale Djanor, et l'entraîneur Paul Herman Tchitombi se sont réjouis. «Nous sommes très contents de notre remontée en Ligue 1. Nous avons de grandes ambitions à atteindre en Ligue 1. C'est pourquoi nous allons nous préparer en conséquence pour aborder le championnat en bonne forme. Cette victoire vient de confirmer notre première place en Ligue 2 nationale (zone B) », ont-ils dit. De son côté, l'entraîneur du FC Nathaly's, Joseph Dumbé Makaya, a reconnu les erreurs de son équipe.

«L'adversaire n'a pas été à notre hauteur. On a provoqué un penalty et on a marqué contre notre propre camp. L'adversaire a profité de nos propres erreurs. On s'est fait éliminer nous-mêmes », a-t-il indiqué. Et d'ajouter que c'est un rebond, l'équipe va se refaire pour l'année prochaine en championnat départemental avant de jouer le play-off, nouvelle formule de la Fécofoot. De même, le capitaine de Nathaly's a martelé : « Nous sommes très abattus. On est descendu mais qu'à cela ne tienne. L'année prochaine, on fera un effort pour remonter. Nous allons faire des efforts comme V Club que nous félicitons »