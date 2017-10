Burkina Faso: François Compaoré laissé libre en France

C'était la plus longue étape de ce plateau 2017 du Tour du Faso. Yako et Ziniare (143 km) a connu son lot… Plus »

François Compaoré est réclamé par la justice burkinabè depuis le mois de mai dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat du journaliste d'investigation, Norbert Zongo, et de ses trois compagnons, le 13 décembre 1998. Il s'était enfui du Burkina Faso lors de l'insurrection populaire d'octobre 2014, qui s'était soldée par la chute de Blaise Compaoré et a obtenu la nationalité ivoirienne en même temps que son frère.

Selon l'avocat de François Compaoré, Me Pierre-Olivier Sur, il a été laissé libre sous contrôle judiciaire. « Il doit prévenir en cas de voyage à l'étranger », a-t-il déclaré, en présence de son client à leur sortie du palais de justice de Paris. « La justice a estimé qu'il n'y avait pas lieu de donner à ce mandat l'aspect coercitif qu'il réclamait (... ). Le Burkina doit encore faire valoir en bonne et due forme une demande d'extradition », a ajouté l'avocat.

