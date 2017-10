Cameroun: Jacob Desvarieux - Toujours d'attaque

L'artiste-musicien, co-fondateur du célèbre groupe Kassav', était récemment à Yaoundé pour des spectacles en compagnie de son compatriote Tony Chasseur.

Jacob Desvarieux était attendu au Cameroun en décembre dernier avec le reste des Kassav'. Reportés en mars par les organisateurs, les concerts-événements de Yaoundé et Douala n'ont finalement pas eu lieu. Heureusement, pour quelques privilégiés, l'attente a été comblée dans une certaine mesure.

L'initiative privée du patron du restaurant-cabaret Boukarou Lounge dans la capitale, a permis à Jacob Desvarieux de remettre les pieds sur une scène camerounaise, 10 ans plus tard. En 2007, cette fois-là encore sans les autres membres des Kassav', il était invité au Cameroun pour l'enregistrement de la toute première édition d'une émission de variétés produite et présentée par Elvis Kemayo, en partenariat avec la Crtv. Le musicien, arrangeur et compositeur originaire de la Guadeloupe, a donné deux spectacles les 25 et 26 octobre, en compagnie de Tony Chasseur, autre grosse pointure du zouk. CT a retrouvé Desvarieux le 27 octobre dernier après deux jours de show « pleins d'énergie », pour reprendre l'expression de la star guadeloupéenne. Une rencontre au calme ? Impossible. Tout le monde s'arrache l'égérie.

Après un tour à l'ambassade de France pour faire un coucou, le créneau est finalement trouvé après un déjeuner convivial dans un restaurant de Yaoundé. L'énorme carrière de Desvarieux est passée au peigne fin. Sur ce long chemin, il croise des monuments comme Stevie Wonder, explore les meilleurs studios d'enregistrement de la planète dans des pays comme Cuba et les Etats-Unis. En 1979, il crée avec Pierre-Edouard Décimus ce qui va devenir plus qu'un groupe, un mouvement. La rythmique pour aller à contre-courant de l'harmonique, et surtout de la World Music, cette cage qui emprisonne tous les artistes non-occidentaux de l'époque.

Cette différence absolue, ils l'accentuent de par le nom du groupe. Kassav' leur vient du tubercule qu'est le manioc (abréviation de cassava). Les Kassav' portés par Desvarieux, s'érigent en figures authentiques de la créativité et de l'identité afro-caribéenne.

Ils font une musique qui réconcilie l'Afrique et les Antilles. Presque 40 ans après, l'aura des Kassav' est toujours aussi envoûtante. Une philosophie que Desvarieux continue d'embrasser avec la Coalition des artistes pour l'histoire générale de l'Afrique. Mais l'une de ses vocations, c'est aussi le dialogue entre les générations du zouk.

Il est visible dans des projets qu'il mène ou a menés, comme « Le rêve antillais », et plus actuellement « Le grand méchant zouk ».