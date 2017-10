Cameroun: Consommation de stupéfiants à l'école - Ça devient inquiétant

L'exclusion récente de neuf élèves du lycée technique, industriel et commercial de Yaoundé, pris en flagrant délit, vient allonger la liste des faits divers similaires.

La drogue a décidément franchi les grilles d'un établissement scolaire. Le constat a été fait, une fois de plus, mercredi dernier à la brigade de gendarmerie de Melen. Les éléments du commandant de brigade Benoît Mvogo ont interpellé neuf élèves du lycée technique, industriel et commercial de Yaoundé dans la chambre d'un étudiant de l'université de Yaoundé I.

Ces derniers, accompagnés de trois étudiants adultes de cette université, ont été surpris en pleine consommation de chanvre indien, de la chichia et du whisky, entre autres. Selon une source ayant requis l'anonymat, une bonne frange des élèves âgés de 12 à 18 ans de l'établissement susmentionné avouent avoir déjà fumé l'un de ces stupéfiants. Le constat établi dans les services de médecine scolaire et par certains chefs d'établissement de la place est alarmant. Surtout quand on constate que ces chiffres ont évolué en l'espace de quelques mois.

Des élèves du collège de La Retraite avaient été surpris il y a quelques mois encore en pleine consommation de stupéfiants. Il y a quelques années encore, ce sont 17 élèves du lycée classique de Bafoussam qui avaient été exclus pour les mêmes raisons. Ces stupéfiants font sombrer de nombreux jeunes dans la spirale de l'échec scolaire et parfois même dans la délinquance. Les garçons ne sont pas les seuls concernés. Les jeunes filles le sont aussi. Serge A., âgé de 22 ans, est chanteur de Rap. La dernière chanson de son premier album a été dédiée à ses camarades dont le destin a tristement basculé à cause de la drogue. Chanter pour eux lui a semblé le meilleur moyen de faire passer son message afin de les aider et les convaincre de revenir à une vie normale. « Je pense que la drogue est un tueur.

J'ai été dans cette situation et cela m'a valu plusieurs exclusions. Il a fallu que je me ressaisisse pour savoir quoi faire de ma vie », confie-t-il. Conscients du danger qui rôde, certains parents ont de la peine à trouver le meilleur établissement pour leurs enfants. Certains se renseignent d'abord sur la réputation de l'école. « Je préfère rencontrer les chefs d'établissement car je veux être sûre que mon enfant sera bien encadré », déclare Yvette Tchoungang, parent d'élève. « De la 6e en terminale, les élèves peuvent se procurer de la drogue moyennant quelques pièces », poursuit Serge A.

Ces drogues, expliquent certains anciens élèves, leur sont fournies par de soi-disants vendeurs de documents. Des enseignants sont parfois au courant de ce qui se passe en dehors des lycées. Emmanuel Atangana, en service dans un établissement de la place, affirme qu'il rencontre chaque jour des élèves en détresse. Pour lutter contre ce fléau, des structures d'encadrement ont été mises en place. Objectif : sensibiliser et expliquer aux élèves les dangers de la consommation de la drogue.